季芹哭老公飛中國消失3天！王仁甫現身：我沒失蹤 親曝背後原因
藝人季芹與王仁甫結婚長達20年以上，兩人育有一對兒女，一家人生活幸福，然而季芹日前卻突然發文爆料，已經長達三天聯絡不上老公王仁甫了，晚上更是擔心到幾乎沒睡，直到在機場見到對方才終於放下心中大石，對此，王仁甫今（30）日也親自回應了，「謝謝大家的關心，我沒失蹤，我只是再次突破自己！」並透露自己消失的原因。
記者吳昕蓓／綜合報導
王仁甫在臉書發文表示，自己是在挑戰「2024蒙古戈壁世界四大極地馬拉松」，征服7天6夜全長250公里的賽事，「（我）第一天跟義傑說，這是我人生最累的一天，沒想到之後的每一天都在超越前一天。」挑戰過程中，他只有第五天有休息24小時，加上戈壁當地白天的氣溫隨便就突破40度C，挑戰十分艱難。
王仁甫第四天就走了80公里，「腳上五顆破掉的水泡和兩片搖搖欲墜腳指甲，根本寸步難行」，直到第六天，老婆季芹終於坐9小時的飛機，再轉6小時的小巴士來替他加油，「當聽到一聲老公，她接著就像無尾熊般的跳到我身上！頓時忘卻六日的疲憊和痠痛，此時只有滿滿的幸福和說不完了思念！」
第七天王仁甫和季芹在蒙古草原上牽手奔跑，讓他激動直呼，「我完成了！感動的淚水，疲憊的身軀，滿滿的能量，我做到了，我好累，但是我好幸福！」貼文曝光後，讓不少網友感動表示，「仁甫超強的啦！完全是馬拉松另一個境界的選手了」、「完全可以驕傲一輩子～」、「太不容易了，大大恭喜」、「恭喜哥哥完賽，超讚，你真的很棒！」