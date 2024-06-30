什麼是SUPER DARTS世界第一爭奪戰？最高獎金竟然高達1000萬日幣

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SUPER DARTS大會前身是「DARTSLIVE JAPAN TOURNAMENT' 06-07」，自2007年開始自日本全國舉辦，超過1000家店舖舉行預賽，選出16位好手參加，之後連續由飛鏢好手星野光正連續在2008、2009年順利連霸，引發日本話題。
2011年開始，這項賽事開始變成2天以上舉辦，並且自2013年開始，會場首度到海外舉行，2013年在香港舉辦「國際大賽」，來自世界16位的飛鏢好手齊聚一堂，甚至吸引英國職業飛鏢好手Mark Webster、Colin Lloyd等大師參加，自此開始，SUPER DARTS大會已經成為世界級賽事。
2024年SUPER DARTS大會，大會主辦人市川寬之表示：「SUPER DARTS是一項擁有悠久歷史的國際軟尖飛鏢比賽，每兩年舉辦一次，今年是在日本横浜舉辦。」這項賽事吸引了來自世界各地的頂尖飛鏢選手，不僅是技術的展示，也是文化的交流，對飛鏢運動的普及和發展起到了關鍵作用。
今年大會有何不同？ 如何選出這些選手
要參加這次大會，不但各國選手要在各項大會奪冠，甚至也要在年度排名第一，才有機會入選，我們有幸邀請到多位世界冠軍，如：「飛鏢之神」Phil Taylor和2019年冠軍鈴木未來等。他們的參與不僅提升了賽事的專業水平，也帶來了豐富的國際經驗和觀眾基礎，讓SUPER DARTS成為了全球飛鏢愛好者的焦點。
市川寬之表示：「 本屆SUPER DARTS歷經六年再度回歸，規模更大，共有24位選手參加，這次我們結合了過去的優勝者和新的挑戰者。比賽的獎金1000萬日圓也創下了歷史新高，這無疑增加了賽事的吸引力和觀賞性。」
Phil Taylor已經是飛鏢傳奇 鈴木未來更是女性飛鏢代表
Phil Taylor是飛鏢界的傳奇人物，被稱為「飛鏢之神」、「飛鏢之力」！他在飛鏢運動中的成就非凡，包括數十次的世界冠軍頭銜，他的參賽不僅提升了賽事的專業水平，也為年輕選手和全球觀眾帶來了無限的啟發和學習機會。
此外，女性選手的參加也為飛鏢界帶來活力，鈴木未來被稱為日本飛鏢「女王」，或稱為「Miracle Mikuru」，她在飛鏢界中是一位非常特殊的存在。不僅技術精湛，還多次在國際賽事中取得勝利，極大地提升了女性在這項運動中的地位。她的成功激勵了無數女性選手挑戰這項由男性主導的運動，她的參賽無疑為SUPER DARTS帶來了更多的關注和多樣性。
台灣好手普波騰列參與 淺田齊吾知名度高
本屆賽事台灣由印度出身的普波騰列選手代表，普波騰列的父母是西藏人，他出生於印度，也在印度長大，18歲就移民來台。
市川寬之表示：「 普波是來自台灣非常有潛力的飛鏢選手。他在過去幾年的國際賽事中表現出色，具有極強的競爭力和技術水平。他的參與不僅提升了比賽的國際性，也代表了亞洲飛鏢運動的快速發展和高水平。」
此外，日本的淺田齊吾選手的特色是以其堅定的精神和精確的投擲技巧著稱。他在亞洲飛鏢界有著很高的知名度，經常在國際賽事中為日本爭光。淺田的技術和持續的努力展示了日本在飛鏢運動上的進步和熱情。
在這次大會中，淺田齊吾從外卡一路擊敗上屆冠軍村松治樹、FB Leung（香港）等好手，最後擊敗了曾奪過日本冠軍的好手酒井素，驚險奪冠，他也在壓力釋放後，流下動人的眼淚。
市川寬之透露：「我非常期待看到台灣選手如普波騰列這樣的人才在國際舞台上大放異彩。我們鼓勵更多台灣選手參與，這是一個學習、交流和展示個人技巧的絕佳平台。同時，也希望台灣的飛鏢玩家能夠持續成長，讓飛鏢運動在台灣得到更廣泛的認可和支持。」他表示：「期待著這些頂尖選手的表現能夠在SUPER DARTS賽事上帶來前所未有的精彩和激烈的競賽。希望全球的飛鏢愛好者，尤其是台灣的觀眾，都能關注這次的SUPER DARTS，享受到飛鏢運動的魅力和激情。」