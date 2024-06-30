偏鄉學子探索永續議題 東高雄九區國中小行動研究方案競賽揭曉
由高雄市政府主辦、美濃博士學人協會承辦的「第一屆東高雄九區國中、小行動研究方案競賽」，歷經一年的比賽時間，29日成績揭曉，國小組廣興國小奪得特優，以美濃特有的「藍染」促成老中青3代對話，找到染布、文創的新方向，肯定自我與推展客家文化；國中組南隆國中獲得特優，從「魚菜共生」專案研究，深切了解生態環境共生系統，也致敬感謝美濃這塊土地，讓友善回饋大自然。
記者陳美嘉／高雄報導
東高雄九區國中、小行動研究方案競賽29日公佈得獎名單，國小組特優廣興國小、優等吉東國小、美濃國小與甲仙國小；國中組特優南隆國中、優等美濃國中、南隆國中、內門國中與甲仙國中。國小組特優獎金3萬元、國中組特優獎金4萬元，優等獎金為1萬元。
此競賽係配合國家政策淨零減碳、食農教育、社區經營、生活創新與永續經營等議題，鼓勵師生組隊探索永續發展的行動方案。歷經一年的耕耘，偏鄉學子從零開始，從命題、研擬方案、到驗證，歷經嘗試與挫折，學習到解決問題的方法，更親眼見證帶隊老師與學生團隊相互研究參與專案學習的精神，彰顯高度價值觀。讓行動方案研究對國中小學生從學習知識與探究知識不是遙不可及，並透過競賽實際產出結果。
日勝文教基金會董事長林榮顯開幕典禮致詞時說，相信真實的體驗更能促成深刻的學習，希望同學們今後仍勿忘初衷，在各個永續項目上繼續培養興趣，保持同理心，維持人際和諧的關係，以追求社會與地球共好，並將永續台灣典範推向國際。
此外，近來AI人工智能的應用發展迅速，應該盡快深入AI行動議題以降低數位落差，行動研究方案競賽活動將持續推動，同時將競賽平台擴大到全市國中小，讓食農，環境環保，淨零減碳，AI人工智能等生活議題深耕於在地，期許師生共同努力為大自然的永續善盡ㄧ份心力。