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沈伯洋稱謎片判斷政治立場　媒體人：社會竟被瘋子引領輿論

▲沈伯洋稱有研究指出稱謎片判斷政治立場，媒體人認為，從頭到尾就不是可能性的問題，而是社會竟被瘋子引領輿論的問題。（圖／記者葉政勳攝）
▲沈伯洋稱有研究指出稱謎片判斷政治立場，媒體人認為，從頭到尾就不是可能性的問題，而是社會竟被瘋子引領輿論的問題。（圖／記者葉政勳攝）

記者陳威叡／台北報導

民進黨立委沈伯洋日前稱，成人網站是搜集個資的好地方，甚至有研究指出可判斷政治立場，此番話引發熱議，更引來在野黨訕笑與嘲諷。資深媒體人「逆風的烏鴉」表示，質疑有哪個行為模式無法分析？只是符不符合經濟效益與準確與否，而沈伯洋很認真地在闡述這觀點，於是大家被一個精神狀態不太正常、有迫害妄想症的人牽著鼻子走，煞有其事的辯論這件事情的可能性，從頭到尾就不是可能性的問題，「而是社會竟被瘋子引領輿論的問題。」

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對於沈伯洋的言論，媒體人指出，很久以前聽學校老師說，東西德在統一的時候，西德官員在一個非常大倉庫裡發現很多透明的瓶瓶罐罐，裡面放著一些毛髮、皮屑和指甲。西德官員看得毛骨悚然，以為是什麼恐怖的事情。結果一查之下，才發現確實恐怖，但恐怖得很可笑。

媒體人解釋，原來是東德的特務組織認為，可以從人的一些生理特徵，去分析他的心理狀態。所以當他們有甚麼監控對象或抓到甚麼異議者，就會去採集他們的毛髮、指甲、皮屑之類的，想從中分析出他們有沒有叛變、當間細的可能。結果可想而知，除了累積大一堆無用的毛髮、指甲，其他研究就是一事無成。當時講這故事的老師，甚至還做了一個結論，說東德就是被這種無用的資訊壓垮的。

媒體人說，這結論對不對不知道，但理論上來看，確實甚麼東西都可能分析到背後的涵義，只要投入的資源夠多，以及科技夠發達。但問題是，資源和科技不是無限的，所以「理論上」當然可能從看A片分析出一個人的的性格甚至政治取向，但換個角度看，哪種行為模式無法分析？從頭到尾，只是用這種方式分析符不符合經濟效益，還有分析出的東西準不準確而已。

媒體人表示，相信沈伯洋是很認真地在闡述這個觀點「看A片可能被認知作戰，很危險」，但恐怖的也正是他確實真的很認真，而且他的信徒也聽得很認真，然後很多人跳出來說這確實是可能的大家要小心。

媒體人強調，於是大家被一個精神狀態不太正常、有迫害妄想症的人牽著鼻子走，煞有其事的辯論這件事情的可能性。從頭到尾，就不是可能性的問題，「而是社會竟被瘋子引領輿論的問題。」

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