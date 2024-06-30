沈伯洋稱謎片判斷政治立場　媒體人：社會竟被瘋子引領輿論

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媒體人解釋，原來是東德的特務組織認為，可以從人的一些生理特徵，去分析他的心理狀態。所以當他們有甚麼監控對象或抓到甚麼異議者，就會去採集他們的毛髮、指甲、皮屑之類的，想從中分析出他們有沒有叛變、當間細的可能。結果可想而知，除了累積大一堆無用的毛髮、指甲，其他研究就是一事無成。當時講這故事的老師，甚至還做了一個結論，說東德就是被這種無用的資訊壓垮的。
媒體人說，這結論對不對不知道，但理論上來看，確實甚麼東西都可能分析到背後的涵義，只要投入的資源夠多，以及科技夠發達。但問題是，資源和科技不是無限的，所以「理論上」當然可能從看A片分析出一個人的的性格甚至政治取向，但換個角度看，哪種行為模式無法分析？從頭到尾，只是用這種方式分析符不符合經濟效益，還有分析出的東西準不準確而已。
媒體人表示，相信沈伯洋是很認真地在闡述這個觀點「看A片可能被認知作戰，很危險」，但恐怖的也正是他確實真的很認真，而且他的信徒也聽得很認真，然後很多人跳出來說這確實是可能的大家要小心。
媒體人強調，於是大家被一個精神狀態不太正常、有迫害妄想症的人牽著鼻子走，煞有其事的辯論這件事情的可能性。從頭到尾，就不是可能性的問題，「而是社會竟被瘋子引領輿論的問題。」