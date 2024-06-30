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王柏融100分笑容迎接！吳念庭自評需要實戰　何時先發等洪總決定

▲台鋼雄鷹選秀榜眼吳念庭簽下3.5年複數年、合約總值3600萬元，披上67號戰袍。（圖／記者朱永強攝）
▲台鋼雄鷹選秀榜眼吳念庭簽下3.5年複數年、合約總值3600萬元，披上67號戰袍。（圖／記者朱永強攝）

記者路皓惟/高雄報導

台鋼雄鷹今（30）日在大本營澄清湖棒球場為新加入的榜眼吳念庭舉行加盟儀式，由總教練洪一中親自為吳念庭戴上台鋼球帽，並披上67號主場球衣。最熟悉的隊友王柏融也用100分的笑容迎接他，並帶他熟悉環境。球團指出，吳念庭的註冊程序已完成，7月1日對戰富邦悍將時即可出賽。

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台鋼在28日中職新人選秀會以第一指名選進吳念庭，選秀結束後不到24小時，火速完成簽約程序，今天在澄清湖主場安排加盟儀式，台鋼球團不僅製作一系列周邊商品，還編好吳念庭的應援曲，讓他好感動。

吳念庭暫以代打為主　先發交給洪總決定

談及參加中職選秀和日職選秀的心境差異，吳念庭說：「日職選秀是在學生時期，當時很緊張，不知道會不會被選上；這次從國外打球回來，心情感覺不一樣，知道會被選，只是不知道會被哪個球團選到。」

吳念庭透露，今天來到球場後，王柏融主動帶他參觀環境，並稱讚裝潢很漂亮，他笑說：「看到位置在（王）柏融旁邊時有嚇一跳，接下來希望我可以穩定出賽，為球隊做出貢獻。

吳念庭有望於7月1日迎中職首秀，總教練洪一中透露不會讓他先發，將以代打為主，對此吳念庭表示：「我想要把狀況調整好一點，業餘春季聯賽打完有持續訓練，但練習跟比賽還是不同，需要實戰的感覺，接下來的安排就交給洪總決定。」

吳念庭不怕代溝分享經驗　以新人心態學習

台鋼陣容相對年輕，需要吳念庭這樣的中生代帶領，他表示自己不怕與年輕小將有代溝，「學弟們都蠻開朗，比我還要活潑。」吳念庭也提到將分享經驗給年輕小將，幫助他們盡快成長茁壯。

從旅日回到家鄉延續棒球生涯，吳念庭感受到台日的棒球文化差異，「從有深刻記憶以來，人都在日本，日本的訓練量很大，回台灣保持那個量是很重要的，尤其在業餘也是多練多打，進入職棒又是另一個環境，對我來說會抱著『新人』的心態去學習。」


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