王柏融100分笑容迎接！吳念庭自評需要實戰　何時先發等洪總決定

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吳念庭暫以代打為主 先發交給洪總決定
談及參加中職選秀和日職選秀的心境差異，吳念庭說：「日職選秀是在學生時期，當時很緊張，不知道會不會被選上；這次從國外打球回來，心情感覺不一樣，知道會被選，只是不知道會被哪個球團選到。」
吳念庭透露，今天來到球場後，王柏融主動帶他參觀環境，並稱讚裝潢很漂亮，他笑說：「看到位置在（王）柏融旁邊時有嚇一跳，接下來希望我可以穩定出賽，為球隊做出貢獻。」
吳念庭有望於7月1日迎中職首秀，總教練洪一中透露不會讓他先發，將以代打為主，對此吳念庭表示：「我想要把狀況調整好一點，業餘春季聯賽打完有持續訓練，但練習跟比賽還是不同，需要實戰的感覺，接下來的安排就交給洪總決定。」
吳念庭不怕代溝分享經驗 以新人心態學習
台鋼陣容相對年輕，需要吳念庭這樣的中生代帶領，他表示自己不怕與年輕小將有代溝，「學弟們都蠻開朗，比我還要活潑。」吳念庭也提到將分享經驗給年輕小將，幫助他們盡快成長茁壯。
從旅日回到家鄉延續棒球生涯，吳念庭感受到台日的棒球文化差異，「從有深刻記憶以來，人都在日本，日本的訓練量很大，回台灣保持那個量是很重要的，尤其在業餘也是多練多打，進入職棒又是另一個環境，對我來說會抱著『新人』的心態去學習。」