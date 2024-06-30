確認過眼神！賴清德要把斷肢犬「斑斑」帶回官邸

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賴清德指出，印度聖雄甘地曾說過，國家文明的指標有很多，其中之一就是國家對動物的態度。一個國家如果對動物友善，就是文明的國家。現在國際社會都肯定台灣的民主、自由及人權，認為台灣是一個文明的國家。台灣這幾年來經濟進步、產業發展，也會回饋國際社會。台灣的公益慈善被國際機構評比為亞洲第一名，足以證明台灣持續不斷進步。
賴清德提到，自己在擔任台南市長時，積極推動協助流浪動物的措施，並達成零撲殺、零安樂死的目標，也培養毛小孩擔任工廠守衛犬、校園陪伴犬、防疫犬等工作犬，推廣「認養代替購買」的理念，以避免收容空間不足，動物之家無法發揮其功能。
賴清德也感謝過去台南震災的救災工作中，有搜救犬的參與。不論是家犬、導盲犬、搜救犬、緝毒犬，都很重要，他要鼓勵全國民眾愛護動物，「愛牠就不要棄養牠」。
賴清德也期許各縣市政府都能如同屏東縣政府，為愛狗、愛貓人士建置好的場域，尤其現在犬貓登記數量已比14歲以下人口還多，未來每一個城市都應為動物做完善規劃，我們才會是真正動物友善的國家。未來要做的面向還很多，大家一起加油。
而過程中賴清德也與被山豬吊夾傷的「斑斑」，一到現場就注意牠少了一隻腳，也受到牠的眼神非常熱情，因此當場決定等總統官邸安置好，「就要帶斑斑一起回家。」