中國「山寨周杰倫」巡演突喊卡！一場票價飆2.5萬 真倫粉全怒了
亞洲天王周杰倫即使出道多年，人氣依舊不減，近年來中國大陸更出現模仿潮，一堆「山寨周杰倫」冒出來，其中號稱「大陸第一杰倫」的「黑倫」，今年6月更展開巡演，且幾乎每場都爆滿，其中一場票價還高達6000元人民幣（約新台幣2.5萬元）。不過他近來突然宣布，7月的巡演暫停，疑似是因為爆紅之後，引起正版周杰倫粉絲的不滿，所以只能選擇停辦。
記者朱祖儀／綜合報導
綜合陸媒報導，「黑倫」以模仿周杰倫出名，經常在短影音平台上扮成周杰倫唱歌，今年還在中國大陸多間酒吧開演唱會，掀起熱潮，6月開始更展開全國巡演，每次演出都是以周杰倫的歌曲為主，包括〈擱淺〉、〈一路向北〉等，且票價都不便宜，每個座位的價格不同，其中杭州站賣出6000元人民幣的天價。
一名參加黑倫巡演的觀眾就說，當時是抱著「錯過了周杰倫的巔峰，不能再錯過黑倫的巔峰」的心態去看的，沒想到當下氛圍真的很好，也覺得黑倫是個很有趣的人；酒吧業者也透露，實際請來黑倫才感受到對方的人氣，整個消費都被帶動起來，漲了好幾倍。
不過黑倫的做法也讓正版周杰倫粉絲覺得不滿，直批「抵制這種無良行為」、「這根本侵權了吧」、「盜版也可以生存，時代變了」。而黑倫似乎承受不了巨大的輿論壓力，宣布7月的巡演暫停。消息一出，許多人都拍手叫好，「不是說不能模仿，但打著別人的旗子進行商演，根本就是違法了」、「終於翻車了」、「終於踩到鐵板了，周杰倫就應該提告」。
另外，也有律師提醒，周杰倫大部分的歌曲都是個人作曲，如果黑倫表演周杰倫的歌曲，沒有取得合法授權，就可能侵害詞曲作者的權利，因此構成侵權，屆時可能承擔停止侵害、消除影響、賠償損失等民事責任，且邀請黑倫表演的酒吧恐怕也要承擔部分責任。