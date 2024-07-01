只限今天！7-11美式拿鐵買7送7、全家特濃買3送3　星巴克買一送一

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7-11迎來每月一號限定精品咖啡活動，在7月1日當天，大杯、中杯的精品美式／拿鐵都有同品項買7送7，每位會員限購4組，可兌換至今年9月30日。此外，新品「精品馥芮白」也是最後一天優惠，APP推出寄杯買2送2，比起拿鐵，馥芮白使用多一些濃縮咖啡，適合喜愛濃郁口味、滑順奶香的人。
📍APP｜即起至7月1日
◾大杯精品馥芮白買2送2，5折（原價120元、特價60元）
◾大杯精品美式買7送7，5折（原價100元、特價50元）
◾大杯精品拿鐵買7送7，5折（原價110元、特價55元）
◾中杯精品美式買7送7，5折（原價80元、特價40元）
◾中杯精品拿鐵買7送7，5折（原價90元、特價45元）
◾中杯精品冰燕麥拿鐵4杯240元，5.5折（原價110元、特價60元）
🟡全家便利商店
全家今（1）日不只有每月一號的會員日活動，每逢周一另有單品日活動。皆是在APP隨買跨店取開賣，大杯特濃美式／拿鐵買3送3，平均單杯最低28元，但限定使用全盈+PAY支付；每周一另有單品咖啡第2杯9元寄杯好康，平均單杯60元。
📍APP｜限7月1日10:00開賣
◾大杯特濃美式買3送3，5折（原價55元、特價28元），限全盈+PAY
◾大杯特濃拿鐵買3送3，5折（原價65元、特價33元），限全盈+PAY
◾大杯單品美式2杯119元，6折（原價100元、特價60元）
◾大杯單品拿鐵2杯119元，5.4折（原價110元、特價60元）
🟡星巴克
7月1日周一開工限定，當天上午11時至晚間8時到全台門市，特大杯冰飲買一送一，但不包含星冰樂、雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及酒精飲料。