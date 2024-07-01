本周咖啡優惠！7-11、全家「限周一寄杯都5折」　星巴克買一送一

只限今天！7-11美式拿鐵買7送7、全家特濃買3送3　星巴克買一送一

▲只有今天快囤咖啡！7-11線上寄杯有精品美式、精品拿鐵買7送7；全家則有特濃美式、特濃拿鐵買3送3；星巴克買一送一也只限周一。（圖／業者提供）
▲只有今天快囤咖啡！7-11線上寄杯有精品美式、精品拿鐵買7送7；全家則有特濃美式、特濃拿鐵買3送3；星巴克買一送一也只限周一。（圖／業者提供）

記者黃韻文／綜合報導

今天別錯過囤咖啡杯數的好機會！今（1）日是7月第一天，7-11、全家在每月1號都有例行咖啡優惠，7-11是祭出精品美式、拿鐵買7送7，而全家則是特濃咖啡買3送3，兩大超商都可APP線上寄杯慢慢喝，跨店領取很方便。星巴克買一送一則是周一限定，快把握今天享受半價好康。

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🟡7-ELEVEN
7-11迎來每月一號限定精品咖啡活動，在7月1日當天，大杯、中杯的精品美式／拿鐵都有同品項買7送7，每位會員限購4組，可兌換至今年9月30日。此外，新品「精品馥芮白」也是最後一天優惠，APP推出寄杯買2送2，比起拿鐵，馥芮白使用多一些濃縮咖啡，適合喜愛濃郁口味、滑順奶香的人。

📍APP｜即起至7月1日
◾大杯精品馥芮白買2送2，5折（原價120元、特價60元）
◾大杯精品美式買7送7，5折（原價100元、特價50元）
◾大杯精品拿鐵買7送7，5折（原價110元、特價55元）
◾中杯精品美式買7送7，5折（原價80元、特價40元）
◾中杯精品拿鐵買7送7，5折（原價90元、特價45元）
◾中杯精品冰燕麥拿鐵4杯240元，5.5折（原價110元、特價60元）

▲7-11精品美式、拿鐵買7送7，優惠只限今天。（圖／7-11提供）
▲7-11精品美式、精品拿鐵買7送7，優惠只限今天。（圖／業者提供）
🟡全家便利商店
全家今（1）日不只有每月一號的會員日活動，每逢周一另有單品日活動。皆是在APP隨買跨店取開賣，大杯特濃美式／拿鐵買3送3，平均單杯最低28元，但限定使用全盈+PAY支付；每周一另有單品咖啡第2杯9元寄杯好康，平均單杯60元。

📍APP｜限7月1日10:00開賣
◾大杯特濃美式買3送3，5折（原價55元、特價28元），限全盈+PAY
◾大杯特濃拿鐵買3送3，5折（原價65元、特價33元），限全盈+PAY
◾大杯單品美式2杯119元，6折（原價100元、特價60元）
◾大杯單品拿鐵2杯119元，5.4折（原價110元、特價60元）

▲全家APP今（1）日限定，特濃咖啡買3送3、單品咖啡第2杯9元。（圖／記者整理）
▲全家APP今（1）日限定，特濃咖啡買3送3、單品咖啡第2杯9元。（圖／記者整理）
🟡星巴克
7月1日周一開工限定，當天上午11時至晚間8時到全台門市，特大杯冰飲買一送一，但不包含星冰樂、雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及酒精飲料。

▲星巴克7月1日周一限定，特大杯冰飲買一送一。（圖／業者提供）
▲星巴克7月1日周一限定，特大杯冰飲買一送一。（圖／業者提供）

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