逾一甲子首見？法國會選舉「極右政黨」領先 馬克宏聯盟恐失多數
法國在當地時間6月30日進行國會選舉首輪投票，截至發稿時間為止，出口民調顯示，極右派政黨「國民聯盟」（RN）以34%的支持率領先，隨後是新成立的左派聯盟「新人民陣線」（The New Popular Front, NFP），得票率為28.1%，至於馬克宏（Emmanuel Macron）的執政黨聯盟（Together alliance）得票率則為20.3%，排名第3。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合《路透社》、《BBC》等外媒報導，過去中間偏右和偏左的政黨，會聯合阻擋極右的「國民聯盟」掌權，但在本次選舉中，態勢格外不明。長期以來，「國民聯盟」都不是法國的主流政黨，現在卻比以往任何時候都更接近權力，該政黨致力於塑造一個以種族主義、反移民、歐洲懷疑論聞名的政黨形象，這策略在選民普遍對生活成本高昂、移民問題、政府施政不滿的情緒下發揮了作用。
在6月初舉行的歐洲議會選舉中，法國執政黨「復興黨」得票率遠低於國民聯盟，馬克宏隨即宣布解散國民議會、提前舉行新國會選舉。分析認為，這是馬克宏的一場民意「豪賭」，可能導致自「法蘭西第五共和國」於1958年成立以來，極右政黨首次在國民議會取得多數席次的局面。
本次選舉投票情形？
首輪選舉投票率約60%，比2022年的選舉高出20個百分點。
本次選舉由各政黨的4000多名候選人，角逐法國國會下議院國民議會（National Assembly）的577個議席。在第一輪投票，得票過半數（50%）的候選人直接當選，否則得票率達12.5%的候選人，將在本月7日進行的第2輪投票決勝負。
「三腳督」的局面
以目前的數據來看，進入第2輪投票、「三腳督」的局面機率偏高。有專家指出，這會比兩派廝殺更有利於「國民聯盟」。
然而，現在要推測新一屆國會組成還太早，儘管執政聯盟失去相對多數席次幾乎已成定局。至於「國民聯盟」是否能與馬克宏的執政聯盟組成共治政府，現在還不明確，但若「國民聯盟」真的成為國會第一大黨，馬克宏施政、推動改革可能都會多有掣肘。