不稀罕總統老公？川普若當選 傳梅蘭妮亞「不當全職第一夫人」
2024美國總統大選，11月即將登場，目前看來共和黨就是由川普（Donald Trump）、民主黨則由拜登（Joe Biden）參選，若後者沒有因為糟糕的辯論表現和輿論壓力而退選的話。不過有外媒踢爆，川普若真的重返白宮，妻子梅蘭妮亞（Melania Trump）將不會全職擔任第一夫人，甚至不會跟川普一起住在白宮裡。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合《每日郵報》等外媒報導，雖然梅蘭妮亞此舉將打破白宮多年來的傳統，但對於這位特立獨行、模特兒出身的前第一夫人來說，會做這種決定其實並不讓人意外。在川普還是前任總統時，梅蘭妮亞就不太喜歡處於政治鎂光燈之下，就連川普卸任後、官司纏身，她也幾乎不出席相關法庭聽證會。
報導指出，梅蘭妮亞非常看重私生活與政治生活的分離，她與川普近20年的婚姻，更像是一種「非傳統、高度獨立」的合作關係，早在2016年川普宣誓就職後不久，梅蘭妮亞就在受訪時說過，她希望遠離鎂光燈、盡量不在公共場合參與政治，「因為那是我丈夫的工作」。
此外，對梅蘭妮亞來說，養育兒子巴隆（Barron Trump）才是首要任務，儘管她可以愛請多少保姆就請多少，但梅蘭妮亞仍選擇在育兒上親力親為。今年秋天，18歲的巴倫就要在紐約就讀大學，梅蘭妮亞打算每個月甚至每週，都在紐約度過一部分時間以陪伴兒子，其餘時間則往返於佛州的海湖莊園（Mar-a-Lago）。
在川普先前的任期，梅蘭妮亞就晚了5個月才與巴隆一起搬進白宮，以便他可以在紐約市無間斷完成學年。
分析認為，若川普真的再次當選，梅蘭妮亞應該只會在必要時，前往華府參加國宴和其他特別的禮儀活動。