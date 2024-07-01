不贊成民主黨「換登」！裴洛西：恐釀成混亂、拜登應帶球衝過終點
美國前眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi），已過週末接受美國《有線電視網》（CNN）主播巴許（Dana Bash）採訪，提到近期沸沸揚揚的「換登」議題，認為民主黨不宜陣前換帥，以免造成混亂，「拜登應該帶球衝過終點線。」
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合美媒報導，裴洛西被巴許問到，內心是否也認為拜登應該退選時，聲稱選民都相當喜歡拜登（Joe Biden）和賀錦麗（Kamala Harris）的搭檔，這也正是拜登展示持久力的好機會。
裴洛西坦言，儘管辯論之夜確實相當糟糕，但拜登擔任總統的政績，應該比他的辯論表現更重要，何況對手川普在辯論過程一再祭出虛假陳述，不斷歪曲事實，導致拜登必須花費時間精力來應付這些謊言。
被問到民主黨是否存在替代拜登的「機制」時，佩洛西表示，拜登已「贏得提名」成為民主黨候選人，若臨時換人，事情可能會變得混亂，若拜登決定繼續參選，他們都會接受並給予支持。
至於民主黨是否擔心，拜登的辯論表現可能影響同在11月改選的美國國會時，裴洛西則堅稱民主黨將贏得眾議院，在上週五的總統候選人辯論結束後，捐助者更加努力，凸顯拿下國會的重要性。