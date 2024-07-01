股市Q2強漲2737點、助攻產險業前5月賺125億　下半年審慎樂觀看待

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國泰產險表示，投資政策仍以保守穩健為原則，固定收益資產占比約7成。近期隨股債市場波動，持續靈活調整部位，兼顧投資機會與風險。
國泰產、台產、第一保等多產險，股債配置比重大約是3:7；明台產險表示，股票類資產約占整體投資組合20％，債券類資產約佔整體投資組合35％。華南產、第一保、國泰產、旺旺保等多數產險第一季投資收益較去年同期成長率皆逾80％。產險業者表示，上半年投資收益應不錯，甚至可抵銷「0403大地震」的損失金額。
此外，股市近期走揚，也助攻產險業獲利。據金管會統計，產險業今年5月稅前盈餘18億元、月增28%；累計前5月稅前盈餘達125億元，相較去年同期稅前盈餘22億元，年增103億元、年增468.18%。產險業5月底淨值達1372億元、年增50.1%，主因是產險業務承保和財務投資淨利均增加所致。
展望今年，五大上市產險表示，將以審慎的態度，樂觀正面看待，預期在工程險、商火險、旅綜險等的帶動下，今年簽單保費有望再度挑戰歷史新高。
新產認為，2023年由於國際再保費率高漲，因此企業保險費率皆有上調。此外，今年預計在電動車帶動車市銷售力道、內需建設持續推動、旅遊市場的蓬勃發展等因素都將提升保險需求，整體市場維持成長趨勢。
台產則指出，國內經濟隨著半導體投資回溫及資通訊去庫存的進展，加上新興科技、淨零排放等需求，民間投資及消費呈現正成長，將有利於相關業務推展。
中再保表示，由於未來是否存在變數還不能預期，蛋目前在常態下業務穩定，今年也將繼續以審慎的態度迎接新的機會及挑戰，追求核保利潤的提升。
旺旺保則看好在在工程險、商火險、旅綜險等險種的帶動下，今年簽單保費有望再度挑戰歷史新高。