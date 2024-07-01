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股市Q2強漲2737點、助攻產險業前5月賺125億　下半年審慎樂觀看待

▲股市近期走揚，也助攻產險業獲利。據金管會統計，產險業今年5月稅前盈餘18億元、月增28%。（圖／NOWnews資料照）
▲股市近期走揚，也助攻產險業獲利。據金管會統計，產險業今年5月稅前盈餘18億元、月增28%。（圖／NOWnews資料照）

記者陳郁柔／台北報導

產險業走出防疫保單陰霾後，第一季資金運用金額大幅提升，14家國內產險資金投入固定收益比重仍多過股票，主要增加高息公司債或高息股。產險業者表示，預期來自投資收益有機會創新高，將會挹注上半年獲利。

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產險業第一季資金運用約增加逾84億元，多數產險公司明顯提高國內投資部位，第一季約增加75億元，主要增加高息金融債、公司債及高息收股票，國外部位增加不到10億元。產險業者表示，國內投資部位增加，除提高高息公司債、股價穩健的高息股票外，股票市值上升也是原因之一。

國泰產險表示，投資政策仍以保守穩健為原則，固定收益資產占比約7成。近期隨股債市場波動，持續靈活調整部位，兼顧投資機會與風險。

國泰產、台產、第一保等多產險，股債配置比重大約是3:7；明台產險表示，股票類資產約占整體投資組合20％，債券類資產約佔整體投資組合35％。華南產、第一保、國泰產、旺旺保等多數產險第一季投資收益較去年同期成長率皆逾80％。產險業者表示，上半年投資收益應不錯，甚至可抵銷「0403大地震」的損失金額。

此外，股市近期走揚，也助攻產險業獲利。據金管會統計，產險業今年5月稅前盈餘18億元、月增28%；累計前5月稅前盈餘達125億元，相較去年同期稅前盈餘22億元，年增103億元、年增468.18%。產險業5月底淨值達1372億元、年增50.1%，主因是產險業務承保和財務投資淨利均增加所致。

展望今年，五大上市產險表示，將以審慎的態度，樂觀正面看待，預期在工程險、商火險、旅綜險等的帶動下，今年簽單保費有望再度挑戰歷史新高。

新產認為，2023年由於國際再保費率高漲，因此企業保險費率皆有上調。此外，今年預計在電動車帶動車市銷售力道、內需建設持續推動、旅遊市場的蓬勃發展等因素都將提升保險需求，整體市場維持成長趨勢。

台產則指出，國內經濟隨著半導體投資回溫及資通訊去庫存的進展，加上新興科技、淨零排放等需求，民間投資及消費呈現正成長，將有利於相關業務推展。

中再保表示，由於未來是否存在變數還不能預期，蛋目前在常態下業務穩定，今年也將繼續以審慎的態度迎接新的機會及挑戰，追求核保利潤的提升。

旺旺保則看好在在工程險、商火險、旅綜險等險種的帶動下，今年簽單保費有望再度挑戰歷史新高。

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