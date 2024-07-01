外資看好穩懋3利多、目標價看200元　法人估今年營收有望增逾3成

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第二是iPhone商機。報告指出，iPhone在連續三年出貨負成長後，明年可望迎來正成長。美系外資預估，iPhone今年出貨量還是會下滑2%，不過明年可望年成長5%，預計全年將出貨2.25億支，Apple Intelligence可望帶動iPhone 16的換機潮，亞洲供應鏈有望將明年的iPhone 16銷售上修增加400~500萬支。穩懋有多達40%的營收來自於蘋果，將大幅受惠於iPhone出貨上修。
第三個利多是，如果進入WiFi 7世代，將採用更多砷化鎵。
此外，根據FactSet最新調查，最新有16位分析師，對穩懋提出目標價估值：中位數由153.5元上修至158.5元，調升幅度3.26%。其中最高估值200元，最低估值105元。
而這16位分析師對穩懋股價的綜合評級為：積極樂觀5位、保持中立10位、保守悲觀3位。
穩懋為全球砷化鎵的代工大廠，市占率超過6成，旗下客戶有Broadcom、Murata、Lumentum、Vanchip等。
因穩懋的客戶錯估產業情勢而超額下單，穩懋當時為了滿足客戶需求也積極擴廠，使得產業供過於求，目前庫存消化完畢，雖然目前產能利用率還未能達到滿載，不過已經比2022年低於三成，已有顯著改善，2024年第一季產能利用率升至55％，第二季升至60％，第三季也將持續提升至65％。
法人認為，穩懋的產業趨勢已經反轉向上，5G智慧機、Wi-Fi7的PA單位用量顯著增加。適逢美系手機客戶備貨旺季，搭配AI功能題材有望發酵，樂觀看待後續備貨量上修，過去流失的市占率有望陸續重新回到穩懋手上。法人估計穩懋2024年營收將有望年增3成以上，毛利率提升下，全年獲利將轉虧為盈，EPS將達到5.6元。