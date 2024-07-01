《大熱門》高中正妹車禍離世！校方不捨嘆：她很活潑為人熱心
剛從新竹磐石高中畢業的正妹吳孟庭，因外型亮眼IG累積6萬多人追蹤，還曾經參加過吳宗憲的綜藝節目《綜藝大熱門》，受到更多關注。日前同學騎車載著她路上發生車禍，吳孟庭與死神搏鬥12天仍不幸離世，消息傳回學校後，校長陳方濟不捨表示，吳孟庭課業、社團表現都很優秀，會和家屬保持聯繫並提供協助。
記者薛羽彤／綜合報導
磐石高中校長陳方濟表示，吳孟庭在學校無論是課業還是社團活動都表現良好，她個性活潑外向，也積極參加所有活動，同時也是棒球隊球隊經理，球隊有比賽都會幫忙服務，為人相當熱心。得知她不幸發生車禍昏迷，學弟妹都很難過，6月28日學校結業式這天，大家還一起幫她集氣，而家長會長、學務主任都曾到加護病房替她祈禱。對於吳孟庭離世，陳方濟考量家屬心情先暫不打擾，但未來若有需要協助部分，學校相關單位和家長會都會提供援助。
吳孟庭上個月17日坐著友人騎乘的機車，要去練習機車的路上發生意外，機車與一旁婦人發生擦撞，坐在後座的吳孟庭摔車後又被旁邊經過的汽車撞擊，吳孟庭雖然有戴安全帽，但遭汽車重擊頭部，送醫仍顱內出血昏迷，經過12天家屬宣布她於6月29日下午3點25分離開人世。