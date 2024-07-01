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還是老面孔！最新欠稅大戶名單公布了　近32億追不回豁免

▲財政部今（1）日公告重大欠稅案件財政部今（1）日公告重大欠稅案仍多為老面孔，總件數計915件，金額約895.12億元。（圖／記者顏真真攝）
▲財政部今（1）日公告重大欠稅案件財政部今（1）日公告重大欠稅案仍多為老面孔，總件數計915件，金額約895.12億元。（圖／記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

財政部今（1）日公告欠稅大戶名單，全國公告件數計915件，金額約895.12億元，與去（112）年公告資料相較，件數減少16件、金額減少31.97億元，主因部分欠稅案追稅期滿或配合法院判決核定，而且這次欠稅大戶名單中，不論企業還是個人戶仍多是老面孔，其中已故股市名人黃任中家族欠最多，霸榜逾15年，企業戶欠稅最多的也還是環亞大飯店，也欠稅15年。

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為有效防止重大欠稅並加強稅捐徵起，稅捐稽徵機關依稅捐稽徵法第34條第1項規定，在每年7月1日公告個人累計欠稅超過新台幣1000萬元或營利事業累計欠稅超過5000萬元的確定案件，公告內容包括欠稅人姓名或名稱、稅目別、欠稅年度、欠稅或罰鍰金額及欠稅人地址等，並分別刊登於該部全球資訊網及各稅捐稽徵機關網站。

今日財政部及各稅捐稽徵機關將依規定公告重大欠稅案件，至今年12月31日共半年，這次全國公告件數計915件，金額約895.12億元，與112年公告資料相較，件數減少16件、金額減少31.97億元。

至於欠稅名單中，環亞飯店欠稅金額21.8億元最高，已故股市名人黃任中欠稅19.35億元排名第2，另高雄黃承志家族欠稅15.12億元排名第3，第4名為黃任中姐姐夏黃新平欠綜所稅12.64億元，第5名則為松竹皇宮大酒店欠營所稅、營業稅共11.52億元。

財政部表示，清理欠稅為各稅捐稽徵機關重點工作之一，除藉公告重大欠稅案件督促欠稅人依法履行納稅義務外，財部與法務部多年來建立合作機制，各稅捐稽徵機關亦與法務部行政執行署所屬各分署加強聯繫協調，積極查調納稅義務人可供執行財產送行政執行機關運用。

財政部強調，對有繳納能力卻故意隱匿財產的欠稅人，亦積極追查其動向，將所查得的欠稅人相關資料提供行政執行機關參考，並配合行政執行機關拘提、管收欠稅人。該部呼籲欠繳稅捐之納稅義務人，儘速向欠稅案件管轄稅捐稽徵機關洽詢繳稅事宜，如有財務困難，可向行政執行機關申請核准分期繳納稅款，如期繳納者，稅捐稽徵機關即不予公告其欠稅資料。

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