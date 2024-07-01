還是老面孔！最新欠稅大戶名單公布了　近32億追不回豁免

我是廣告 請繼續往下閱讀
今日財政部及各稅捐稽徵機關將依規定公告重大欠稅案件，至今年12月31日共半年，這次全國公告件數計915件，金額約895.12億元，與112年公告資料相較，件數減少16件、金額減少31.97億元。
至於欠稅名單中，環亞飯店欠稅金額21.8億元最高，已故股市名人黃任中欠稅19.35億元排名第2，另高雄黃承志家族欠稅15.12億元排名第3，第4名為黃任中姐姐夏黃新平欠綜所稅12.64億元，第5名則為松竹皇宮大酒店欠營所稅、營業稅共11.52億元。
財政部表示，清理欠稅為各稅捐稽徵機關重點工作之一，除藉公告重大欠稅案件督促欠稅人依法履行納稅義務外，財部與法務部多年來建立合作機制，各稅捐稽徵機關亦與法務部行政執行署所屬各分署加強聯繫協調，積極查調納稅義務人可供執行財產送行政執行機關運用。
財政部強調，對有繳納能力卻故意隱匿財產的欠稅人，亦積極追查其動向，將所查得的欠稅人相關資料提供行政執行機關參考，並配合行政執行機關拘提、管收欠稅人。該部呼籲欠繳稅捐之納稅義務人，儘速向欠稅案件管轄稅捐稽徵機關洽詢繳稅事宜，如有財務困難，可向行政執行機關申請核准分期繳納稅款，如期繳納者，稅捐稽徵機關即不予公告其欠稅資料。