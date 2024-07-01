重磅！活塞隊換主帥幹大事 跟Cade Cunningham簽下5年73億大約
狀元Cade Cunningham續約！NBA底特律活塞在自由市場開市前，確定任命前克里夫蘭騎士主帥J.B Bickerstaff擔任球隊新任主帥，在今（1）日更傳出重磅簽約消息，根據《The Athletic》記者Shams Charania指出，活塞將與陣中狀元Cade Cunningham，達成一份5年2.26億美元（合台幣約73.4億）的新秀頂薪合約。對於給出Cade Cunningham 5年頂薪合約，活塞總管Trajan Langdon則透露，「他是我們球隊的建隊基石，球隊迫切想要將他留下，達成延長合約共識，就是我們休賽季的首要目標。」
記者張志宇/綜合報導
Cunningham就是建隊基石 活塞獻上5年巨約
Cade Cunningham本季才要滿21歲，是活塞在2021年以狀元籤拿下的球員，在當時更被譽為是美國版的Luka Doncic，隨著近3年場上表現逐年進步，活塞也祭出5年2.26億美元的合約，綁著這位建隊基石。
本賽季Cade Cunningham為活塞出賽62場，場均上場33.5分鐘，攻下22.7分、7.5助攻、4.3籃板，投籃命中率為44.9％、三分命中率為35.5％。
對於給出Cade Cunningham 5年頂薪合約，活塞總管Trajan Langdon則透露，「他是我們球隊的建隊基石，球隊迫切想要將他留下，達成延長合約共識，就是我們休賽季的首要目標。」