20位全球權威領袖解析7大趨勢 國泰首屆資產管理高峰會7／12登場
國泰金控深耕台灣金融市場，更是全台最大企業投資機構，管理逾10兆資產，累積逾60年海內外投資經驗。為提供客戶更具前瞻性的全球投資展望，舉辦首屆「國泰資產管理高峰會」，將於7月12日盛大登場，聚焦全球投資趨勢與經濟情勢，並邀請國內外近20位投資權威領袖，與國泰團隊深度探討投資7大趨勢，為台灣資產管理市場注入活水。
記者顏真真／台北報導
首屆「國泰資產管理高峰會」區分4大主題，包括放眼全球政經情勢與投資、掌握台灣趨勢與時機、洞見全球另類投資脈動與機會、展望國際股票投資機構與挑戰，由國泰金控董事長蔡宏圖開場致詞，並邀請包括Warburg Pincus董事長Timothy Geithner、PIMCO董事總經理暨全球首席經濟學家Richard Clarida，還有頂尖資產管理業者黑石(Blackstone)、摩根士丹利（Morgan Stanley）等投資專家來台，全方位解析包括AI、總體經濟、債券、國際股、私募信貸等7大趨勢，為台灣資產管理市場注入活水。
根據行政院主計總處最新預測 ，今（2024）年超額儲蓄率將上修至15.46%，超額儲蓄高達3.8兆，不僅連續5年逾3兆，且總額也創下歷史新高，顯見資產管理業務有龐大發展空間。
國泰金控在銀行及保險事業穩健發展下，積極完備「資產管理事業」為第三獲利引擎，並橫向串聯集團力量，以通路拓展、產品研發、投研能力3大金融核心職能相互協作，擴展資產管理的能力與服務範疇；同時國泰也擁有國內最具規模投研團隊共300位領域專家，深入包括股債、另類投資、ETF等多元領域，靈活掌握市場變化。
首屆國泰資產管理高峰會，除了國際投資權威領袖蒞臨，國泰也集結內部頂尖團隊包括國泰金控資深副總孫至德、國泰人壽資深副總經理暨國泰投顧董事長王怡聰、國泰投信總經理張雍川等，在美國貨幣政策、全球經濟與投資環境及國際股票投資展望等領域展開深入探討。
另外，國泰世華銀行董事長郭明鑑、國泰世華私人銀行執行長傅伯昇、國泰投信董事長張錫、國泰人壽副總經理林士喬及國泰世華銀行首席經濟學家林啟超等國泰專家，也將就另類投資、台股、AI等熱門議題與黑石及摩根士丹利專家進行精彩對話。