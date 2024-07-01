是真的嗎？科技業年薪隨便都破百萬？ 網友：過半在80-90萬區間
近年來年輕人都想要進入薪資相對高的資訊科技業，在新鮮人最想投入的產業中已經連續霸榜5年，在強大的產業生態中，百萬年薪好像已經成為科技業標配，但對不同職務的人來說，科技業真的是百萬保底嗎？就有軟體工程師表示，科技業根本不是隨便（年薪）都破百（萬），身邊多的是熬了6年還沒有破百的，還羅列出不少網友po文，佐證只有四中四大的學歷才能隨便破百。
記者陳郁柔／台北報導
文章一出，引起不少討論，百萬年薪對軟體工程師來說真的很難嗎？網友回應「純軟的公司不吃學歷啦，半導體或系統廠才會」、「混血轉職仔只能吃渣渣」、「沒有頂尖學歷本來就是這樣啊，我自己也是轉職仔，雖然我現在也年薪破百，但我應該算是少數破百的轉職仔，絕大部分都是月薪4-6萬」。
但也有網友表示與學歷無關「出社會之後，年薪沒低於100（萬）過」、「純軟不像半導體，其實不太會在意學歷了，破不了百（萬）真的就是技能包要再精進」、「轉職仔第二年就破百（萬）了啊！上面那些年薪六七十（萬）都零年小白價吧」。儘管產業中薪資有高有低，但網友直指「年薪依舊比一堆行業高，因為社會上多的是不到年薪60萬的職缺，轉職還是有一定的吸引力」。
對此，人力銀行公關經理曾仲葳表示，根據主計處最新公布的各場所單位的4月平均薪資水準，資通訊業的平均薪資為6萬7317元，在各產業中名列第二，換算成年薪大約在80-90萬之間，顯示即使是科技業也不是人人百萬，但在整體上班族當中，仍然是薪資前段班。
曾仲葳接著表示，整體科技產業因為近年表現佳，年終分紅比起其他產業更加優渥，也成為科技業特別受到青睞的原因，目前1111人力銀行資料庫中有超過14萬筆科技業的工作機會數，有意投入求職者可以把握機會。