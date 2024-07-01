名家論壇》鈕則勳／賴韓較勁　陳其邁與「蔣啟強」後勢看漲

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分別以藍綠白三黨來看，綠軍中總統賴清德仍是獨強，高雄市長陳其邁接班態勢明顯，三項指標都贏過副總統蕭美琴外，更是超車原本綠軍具接班態勢的外交部長林佳龍與海基會董事長鄭文燦 ; 畢竟陳其邁作為高雄市長，藉由接連的行銷活動搶攻媒體版面，不僅在五月奪下了『遠見雜誌』評比的「五星市長」，近兩年演唱會經濟蓬勃，過年時期的黃色小鴨行銷，更讓高雄獲得全國最高觀光滿意度，市長滿意度創六年新高，也強化了市民光榮感，反此種種都對陳其邁有相當的加持。反觀林佳龍與鄭文燦，林不熟外交卻擔任外長，當然得要有一段時間熟悉業務，才有做出政績的機會，鄭文燦更被賴擺到海基會，特別是在兩岸關係跌落冰點之際，鄭要藉以做出政績更是難上加難，林、鄭二人的發展局限性當然更是陳其邁超車的原因。
立委黃捷與國安會副秘書長林飛帆算是綠軍新生代中最強者，林飛帆在三項指標不是第三、便是第四名，黃捷在印象度居第一名，未來發展居第三，只有在領導力方面跌到第七名，反倒是行政院長卓榮泰表現不亮眼，印象部分跌至十名外，領導力與未來性分別為第九與第七名，至於有志參選新北市長的立委蘇巧慧，在領導力與未來發展方面都是第二名，印象度則是第三，仍然是有其潛力。以黃捷來說，印象好感度拔得頭籌，未來發展也居第三名，雖讓人跌破眼鏡，但這份調查是以網路為主，黃捷網路聲量高，也擅長話題操作，常上政論節目，粉絲力道強，或許是其在兩項調查中能擠身前列的原因 ; 至於林飛帆，自從擔任民進黨副秘書長後較少獲得媒體關注，但又被拔擢擔任國安會副秘書長，自然凸顯出高層有意拉拔，或許這是挾著太陽花學運領袖光環的林飛帆在調查中成績不錯的原因。至於行政院長卓榮泰本身政治魅力不夠，擔任閣揆全仰仗賴清德的信任，除非他能大破大立做出政績，不然要晉身民進黨接班梯隊，仍有懸念。
就國民黨而言，立法院長韓國瑜最具政治實力，在印象度與領導力都只輸賴清德，藍軍當紅炸子雞、台中市長盧秀燕只在未來發展贏韓國瑜2.26% ; 由此來看，藍綠仍然呈現「賴韓較勁」的格局，畢竟現今行政、立法對於國會改革法案的政治博弈，賴清德已連輸改革法案通過與覆議兩個戰役，韓國瑜團結藍白抗綠，也已穩住了院長這戰略制高點，就看之後綠軍的釋憲與罷免操作，韓能否團結藍白，機動進行攻防，穩住戰果，若局勢對在野有利，2028年總統大選捲土重來，未必全無可能 ; 特別是黨內2028另一熱門人選，台中市長盧秀燕若無法在明年競選黨主席、掌握黨權的話，在朱立倫連任黨主席的情況下，將於2026年卸任台中市長、且無行政資源的盧秀燕，要能掌握總統提名進程更有懸念。
倘以藍軍中壯接班的明日之星來看，非「蔣啟強」莫屬，亦即台北市長蔣萬安、立法院副院長江啟臣與立委羅智強 ; 蔣萬安在50歲以下政治人物中，領導力及未來發展皆是第一名，江啟臣在50-59歲政治人物中，三項評比皆排在陳其邁、蕭美琴後，是藍軍第一名，羅智強在50多歲政治人物中，三項評比皆是第五名，屬藍軍中第二名，僅次於江啟臣，「蔣啟強」皆獲不錯的支持度，其原因脈絡頗為清楚，蔣作為台北市長，被期待為「藍軍未來的中興之主」，顏值高、口條好，現今特別施力經營年輕族群，希望能彌補國民黨的弱點，從此份網路民調蔣多拔得頭籌來看，確有其成效，在綠白皆無強將和其較勁之當下，連任北市長並無懸念，只要能做出顯著政績，在政壇上扶搖直上應可預期。
至於擔任立院副院長的江啟臣，除了常帶領立院跨黨派訪問團出訪考察與接見立院國外訪賓，深具國際觀外，江在台中深耕十餘年，也是現任市長盧秀燕期待的接棒對象，擔任過國民黨主席也熟稔地方生態，更積極培養年輕新血，能為藍軍開拓年輕選票，若能順利選台中市長，應能與蔣萬安北中呼應，凸顯藍軍中壯接班意象。而羅智強擅長議題造勢與網路行銷，攻擊力與戰力都強，更常舉辦與年輕人有關的活動，深具拓票力 ; 只要「蔣啟強」三人能在議題上相互串連、呼應與彼此拉抬，近一步能逐漸成為民眾對民進黨執政不滿的宣洩出口，勢必能在2028年總統選舉時扮演更關鍵角色，為自己的政治前途加碼。
值得一提的是，就50歲以下政治人物來說，藍軍除蔣萬安外，前十名還有善於議題造勢的徐巧芯、本屆立委全國最高票的洪孟楷與接班雲林態勢明顯具博士學位的張嘉郡，相對於50、60幾歲的各項評比，藍軍進入前十名者頂多兩、三人的情況下，國民黨新生代漸漸嶄露頭角，對藍軍來說也是好事一樁。
最後來看民眾黨，柯文哲與黃國昌仍具堅強支持基礎，凸顯出「議題力」與年輕票源仍是兩人的強項，但問題是，獨強的兩人到底能否讓民眾黨總體戰力提升，在選戰中開疆闢土，還得從2026年地方選舉來獲得印證。
●作者：鈕則勳／中國文化大學廣告系專任教授兼系主任
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