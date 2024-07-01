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政論節目盯梢案、梁文傑說話了　「不排除可能有一些證據」

▲陸委會副主委梁文傑接受資深媒體人黃暐瀚專訪。（圖／POP Radio《POP撞新聞》提供）
▲陸委會副主委梁文傑接受資深媒體人黃暐瀚專訪。（圖／POP Radio《POP撞新聞》提供）

記者林詠青／台北報導

日前有媒體引述「資深媒體人」爆料指，中共派官媒記者在台灣政論節目攝影棚內盯梢，引發媒體圈譁然，名主持人劉寶傑更為此爆氣，要求拿出證據。對此，陸委會副主委梁文傑今（1）日坦承，陸委會並未掌握「資深媒體人」身分，目前只能說大家都否認；不過，他「不排除可能有一些證據」。

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陸委會副主委梁文傑今早接受《POP撞新聞》主持人黃暐瀚專訪時，被問到新華社記者趙博被傳「盯梢」台灣政論節目錄影一事，梁文傑強調，「這個事情要追溯，當然我不排除可能有一些證據」。面對黃暐瀚追問調查進度，梁文傑則強調，陸委會所能做的是行政調查，只能釐清節目邀請單位、被邀請人以及被指稱的電視台之間的說法，「目前只能夠說大家都否認」。至於其他單位要做什麼調查，要看其他單位。而陸委會何時會公布行政調查結果？梁文傑則回應，有結果就會公布。

黃暐瀚也問到，被指涉的記者趙博已經返回中國大陸，新華社在台是否還有其他輪調記者？梁文傑則表示的確有，會約談該記者。對於爆料者「資深媒體人」是何身分？梁文傑也坦承，陸委會沒有掌握。

梁文傑提醒，不管是新華社、中國央視或是人民日報，都是中國共產黨的「黨媒」，基於兩岸人民關係條例規定，是不准跟台灣的黨政機構合作，包括製作政論節目。

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