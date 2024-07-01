罷免謝國樑二階段通過　侯友宜：拚經濟才是迫在眉睫的任務

籲藍修《選罷法》懸崖勒馬！柯建銘：否則將謝國樑送上斷頭台

▲國民黨擬修法提高罷免門檻，民進黨團總召柯建銘籲應懸崖勒馬，否則是將謝國樑送上斷頭台。（圖／記者吳翊緁攝）
▲國民黨擬修法提高罷免門檻，民進黨團總召柯建銘籲應懸崖勒馬，否則是將謝國樑送上斷頭台。（圖／記者吳翊緁攝）

記者陳威叡／台北報導

國民黨立院黨團擬提出《選罷法》修法，提高罷免門檻，對此民進黨立院黨團總召柯建銘今（1）日表示，國民黨過去罷免陳柏惟成功後，黨團內部就有提高罷免門檻的聲浪，但他認為不能昨天輸了今天就翻桌，這是民進黨一貫的政治主張，喊話國民黨要找出罷免的原因在哪，難道不是近來的毀憲亂政、一權獨大與濫權特權嗎？呼籲國民黨懸崖勒馬，否則是將基隆市長謝國樑送上斷頭台。

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對於國民黨立院黨團擬提出《選罷法》修法，提高罷免門檻。柯建銘表示，國民黨應修正政治主張來符合民意，否則將會滅頂，過去國民黨成功罷免陳柏惟，當時黨團內部就有提高罷免門檻的聲浪，但他認為不能昨天輸了今天就翻桌，這是民進黨一貫的政治主張。

柯建銘敬告國民黨不要頭痛醫腳、倒行逆施，民意有罷免的聲浪，就要對症下藥找出原因在哪，難道不是近來的毀憲亂政、一權獨大與濫權特權嗎？藍白沒收國會民主，這是國人所不容許的，而國民黨不但沒找出原因，甚至變本加厲，包括人事權、錢坑法案、凍漲電價、不當黨產、修改《財劃法》與《國安法》等。

柯建銘說，國民黨一方面違憲亂政，一方面沒收中央政府施政，雙颱共伴效應籲民眾黨小心否則恐滅頂，另重申別本末倒置，應懸崖勒馬，否則是將謝國樑送上斷頭台。

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