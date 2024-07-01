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保險新制上路！旅平險7／1起保費便宜1成　合庫人壽總座投保教戰

▲因應保險新制上路，合庫人壽也宣布，旅行平安保險主約自7月1日起調降10%，也就是說意外身故及失能的給付項目自7月1日起，保費便宜1成。（圖／NOWnews資料照）
▲因應保險新制上路，合庫人壽也宣布，旅行平安保險主約自7月1日起調降10%，也就是說意外身故及失能的給付項目自7月1日起，保費便宜1成。（圖／NOWnews資料照）

記者顏真真／台北報導

因應保險新制上路，合庫人壽宣布，旅行平安保險主約自7月1日起調降10%，也就是說，意外身故及失能的給付項目自7月1日起，保費便宜1成。合庫人壽總經理藍年紳也提醒，旅平險中最實用的是實支實付型的意外醫療保障，購買時要注意是否附加實支實付傷害醫療給付，尤其到醫療成本較高的國家時，足額的實支實付型海外突發疾病醫療保障也萬萬不能忽略。

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金管會每3年都會檢討一次旅平險中的「意外死亡及失能給付」和「意外醫療給付」的標準費率，上次檢討是在2021年，當時也是調降意外死亡及失能給付10%，金管會也宣布，今年7月起再調降「意外死亡及失能給付」費率10%，總保費調降後，連動旅平險保費也變便宜。

合庫人壽就宣布，旅平險主約今日起調降10%，尤其暑期又是出行旅遊的高峰期，旅遊意外也頻傳。合庫人壽總經理藍年紳表示，由於國人享有健保且國內醫療資源多，因此，以國人容易忽略「國內旅遊」產生的意外風險，但暑假期間也是國內旅遊的高峰期，學生常組團來趟說走就走的旅遊，行程隨興、吃喝也隨意，但往往意外就常發生在不小心、沒注意到的狀況下，溺水、交通事故等等都是常見的意外事故。

因此，藍年紳提醒，旅平險中其實最實用的是實支實付型的意外醫療保障，但是在購買時要注意是否附加實支實付傷害醫療給付；若是出國時間久，尤其暑期短期進修或打工換宿時間較長，還有突發疾病風險，所需要的醫療資源相對較高，如果是到醫療成本較高的國家時，足額的實支實付型海外突發疾病醫療保障也萬萬不能忽略。

可樂旅遊副總許明嬌也提到，近期國人到東南亞旅遊最常發生水土不服的狀況，悶熱的天氣加上不習慣的食物，容易導致拉肚子或腸胃炎。所以，不管去哪裡，是否跟團旅遊，一定要先了解氣候及行程的環境、準備適合的穿搭，例如戶外健行的行程就要備好防曬、防蚊、防滑鞋等並隨身攜帶常用藥品、緊急聯絡人資訊等。另外，雖然旅行社都會為旅客投保旅行業責任險，但是還是會提醒旅客另外投保旅平險，尤其是實支實付的部份，既然都花了錢出國旅遊，千萬別省這個小錢！

合庫人壽再次提醒，不論是自助行或跟團出遊，如果事前對於當地環境多一分了解，多規劃一些保障，就可以大幅減低出遊的風險，現在只要有網路跟手機，短短幾分鐘就可以完成投保，最晚在出發前1小時都還能投保，一杯咖啡不到的時間輕鬆完成出遊的保險，讓旅途更安心。

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