台灣豬瘟全面拔針一週年　持續邁向亞洲唯一「3大豬病非疫區」國

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而為了使我國邁向無重大疫病國家，拓展國內優質豬肉產品之國際市場，促進產業發展，乃推動豬瘟拔針，使我國朝向清除豬瘟目標邁進。而為達成撲滅豬瘟之最終目標，農業部規劃三階段完成：
第一階段：110年至111年，落實全面疫苗注射、環境風險監控及產業溝通。
第二階段：112年至113年6月，持續疫情風險監控，並逐步進入停止豬瘟疫苗注射評估階段。
第三階段：113年7月起，向WOAH提出「豬瘟非疫國」申請。
農業部說明，從110年起防檢署啟動各項監測機制（階段性停打豬瘟疫苗試驗、哨兵豬試驗、屠宰場淘汰種豬、化製場斃死豬隻、野豬及棄置死豬及屠宰衛生檢查等），都未發現或檢出豬瘟野外病毒，研判國內豬瘟發生及傳播之風險極低，經專家評估後以穩健方式推動112年停止施打豬瘟疫苗措施，分二期方式實施，首先112年1月1日，除種豬外，豬隻停止注射疫苗，續經專家評估風險可接受後，即於同年7月1日起，國內豬隻全面停止注射豬瘟疫苗。如今我國豬隻全面停止注射豬瘟疫苗已達1年，且經嚴密監測未發現豬瘟野外病毒株活動跡象，已符合WOAH陸生動物衛生法典所列「豬瘟非疫國」申請要件，可備妥相關資料向WOAH申請豬瘟非疫國。
農業部表示，未來倘成功成為豬瘟非疫國，除可減少養豬場人力及購置疫苗費用，亦可降低因施打疫苗造成緊迫及副作用之損失，有效減少豬隻飼養成本，也將大為提高我國豬隻及豬肉產品國際競爭力，更展現我國重大動物疫病的防疫成果。
農業部進一步表示，為協助養豬產業因應貿易自由開放之挑戰與衝擊，自110起輔導養豬場升級及執行屠宰場HACCP認證等，持續強化養豬產業整體韌性。農業部也持續與目標市場國家積極進行諮商談判，期待開拓更多外銷市場，促進各國消費者認識臺灣生鮮豬肉與加工豬肉產品，以提高國內豬農收益與確保養豬產業永續發展。