不卡了！中捷橘線明可行性審查 李孟諺考察壓力大「不太敢動」
大選期間口水滿天飛的中捷各路線進度，近來全面動起來，繼沿台灣大道的藍線審議資料提報交通部審查、立法院副院長江啟臣全力催生中捷紅線（崇德豐原線），立法院交委會今天考察捷運橘線（台中機場線）進度，立委何欣純還要求加速推動紫線（太平霧峰線）。交通部長李孟諺笑稱在台下聆聽簡報「不太敢動」！明日捷運橘線的審查會議，將拜託部內同仁全力協助、建議仿照藍線核定時加註但書的方式處理，以加快進度。
記者顏幸如／台中報導
台中市自2021年4月25日綠線通車後，再沒其他捷運施工，過去3年來中捷停擺的進度成為選舉時藍綠口水議題，直到前行政院長陳建仁上任後稍微緩解。今年1月初綠線延伸線可行性研究獲行政院核定、6月初捷運藍線基本設計審議資料提報交通部審查，除了立法院副院長江啟臣極力推動捷運紅線（崇德豐原線線），立法委員何欣純今（1）日也與立院交通委員會考察中捷橘線（台中機場線）進度。
何欣純提到，從清泉崗機場直到屯區的中捷橘線，明天要召開可行性研究審查會議，期盼明天審查順利，也盼加速推動紫線（太平霧峰線紫線），審查一定會有修正意見，希望中央地方都節省時效、中央全力支持經費及早動工，最好兩條線同時推動，盼追上雙北形成路網，台中捷運才不會擴大虧損。
李孟諺表示這是他擔任部長以來第一次參加交委會考察，坐在台下聆聽簡報「也不太敢動」！台中市是全國第二大城，一條捷運當然不夠，他認為和藍線、綠線交會的橘線，發展潛力可以稱作「黃金線」。
李孟諺提到自己早年在新北騎摩托車載太太上班通勤，常受到天候考驗，後來搬到捷運站附近上班通勤，因此深知交通建設的方便及重要，有捷運站的周遭，地方政府就可以活絡經濟。明天捷運橘線的審查會議，他會拜託部內同仁全力協助，並建議仿照藍線核定時加註但書的方式處理，一起不分黨派，讓中央地方齊心建設。