錢還不知怎麼投資嗎？活、定存年息甜上加甜 這銀行最高給10%
▲銀行搶客大作戰，推出「活存10%」、「定存10%」兩大專案，相較於一般活存約0.705％、同天期定存約1.225%，相當於14倍及8倍的優惠。（圖／記者顏真真攝）
記者
顏真真／台北報導
2024-07-01 12:14:04
純網銀搶客大作戰，將來銀行7月再推出新台幣「活存10%」、「定存10%」兩大專案，相較於一般活存約0.705％、同天期定存約1.225%，相當於14倍及8倍的優惠，但額度合計10萬元，兩專案各限額1萬名。不過，傳統銀行搶攻數位帳戶也不手軟，聯邦銀行New New Bank 數位帳戶也推出最甜利率，新戶台幣活儲最高10%優惠。
將來銀行在6月先推出2.3%高利定存很快就名額告罄，了解到國人在高通膨、高房價大環境下對於優利存款的迫切需求，7月起再推出「活存10%」、「定存10%」2大專案，至7月底成功開立帳戶並完成裝置綁定者，可獲1張加息30天、額度5萬元的N倍券，動用後該筆活存利率將高達10％；定存則享額度最高5萬元、1個月期年息10％的參加資格，即可雙享活存、定存超優利10％的專案加碼，等於是一般活存14倍、一般同天期定存利率8倍，兩專案各限額1萬名，額度合計高達10萬元。
不僅如此，對於現金較為充裕的國人，將來銀行表示，9月底前開戶還能再享有主帳戶最高3.5%專案優惠利率，加上將來銀行長期以來持續堅持給予每月66次網路轉帳、6次跨行提款及1次ATM免費跨存免手續費。
除了網網銀祭高利搶客之外，傳統銀行也積極搶攻數位帳戶，其中聯邦銀行New New Bank 數位帳戶主打「台幣高利活儲」，廣受市場歡迎，利率升級再加碼，至2025年1月20日，凡於活動指定期間首次開戶並完成「線上填寫財富管理 KYC（風險承受度分析）」，新戶即享限額10萬元內台幣高利活儲年利率10%的優惠（開戶當月21日至次月20日）；透過一卡通iPASS MONEY指定連結開戶，再享最高150元好康開戶禮。
至於已開戶的老朋友，聯邦銀行表示，只要完成信用卡滿額扣繳、推薦開戶、美金存款或貸款扣繳等任一指定任務，也可享活儲年利率最高3%優惠。另外，跨提跨轉每月還有各10次免手續費。