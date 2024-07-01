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何如芸喪父淚崩！整理遺物發現「父悄藏離婚剪報」：他比我更心痛

▲何如芸在節目談到喪父淚崩，她透露在整理父親遺物時發現，父親偷偷藏了她離婚的剪報，才知道父親都在默默關心她。（圖／何如芸臉書）
▲何如芸在節目談到喪父淚崩，她透露在整理父親遺物時發現，父親偷偷藏了她離婚的剪報，才知道父親都在默默關心她。（圖／何如芸臉書）

記者薛羽彤／綜合報導

女星何如芸的父親3月因肺癌過世，享壽86歲。歷經喪父之痛的她沉浸在悲傷的情緒中，近日才接了《花甲少年趣旅行》長時間的通告轉換心情，何如芸在臉書上透露，父親離開後整理遺物時，發現抽屜都是關於她離婚的剪報，讓她瞬間淚崩。

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何如芸3月經歷父親過世，她透露收到《花甲少年趣旅行》的邀約時還在猶豫，「因為我還在哭」。她憶起當初打離婚官司第三年，遲遲沒有結果讓她身心俱疲，爸爸對她說一句：「姐姐！我們算了，好不好？」何如芸也聽了爸爸的話，「他從來沒有問我發生什麼事，我也不敢說。我以為他不關心我的死活。」

直到父親過世後，何如芸整理遺物時發現，抽屜滿滿都是關於她離婚的剪報，她淚崩表示「沒想到他原來什麼都知道。他不提是怕我難過，可是，他的心應該比我更痛吧？」

▲何如芸（右二）喪父後，第一個接的長時間通告就是《花甲少年趣旅行》。（圖／何如芸臉書）
▲何如芸（右二）喪父後，第一個接的長時間通告就是《花甲少年趣旅行》。（圖／何如芸臉書）
在《花甲少年趣旅行》節目中，談到喪父話題，何如芸情緒湧上心頭，KID隨即給她一個擁抱，希望她別再流淚，何如芸特地發文感謝KID，「謝謝KID，謝謝這次的旅行真的有療癒到我！我總是覺得，感謝一個人一定要讓他知道，謝謝你們。」她也隔空回應KID在節目講的話，「好！我不會再哭了，我努力⋯」


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