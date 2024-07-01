歐國盃／烏龍球一度落後！西班牙4：1逆轉喬治亞　8強對地主德國

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上半場第18分鐘，喬治亞展開攻勢，Otar Kakabadze傳中，西班牙後衛Robin Le Normand用胸口停球時，不慎將球彈進自家球門內，這個烏龍球讓喬治亞先馳得點。然而，西班牙並未因此信心潰散，第39分鐘靠著Fabian Ruiz禁區外抽射扳平比數，半場結束時雙方戰成1：1平手。
下半場第51分鐘，Fabian Ruiz接獲隊友Lamine Yamal助攻，以頭鎚破門，助西班牙以2：1反超比分。接著第75分鐘，Neco Williams再度建功，西班牙擴大至3：1領先。
隨著比賽時間進入尾聲，西班牙進攻氣勢絲毫未減，第83分鐘，Dani Olmo接應Mikel Oyarzabal傳球助攻破門，最終西班牙以3球之差贏球，收下8強門票。
西班牙Fabian Ruiz被評選為本場最佳球員，這位效力法甲豪門巴黎聖日耳曼的中場好手，在最近4次代表西班牙國家隊出賽，累計踢入3球，尤其在上半場第39分鐘的進球至關重要，幫助西班牙實現逆轉勝。
8強最受矚目的一戰 西班牙迎戰德國
此戰西班牙再次展現強大實力，8強將要對上地主德國，這將是歐國盃賽史最多冠球隊之間的對決。自1960年首屆至今，西班牙與德國各擁3座冠軍，因此8強兩隊正面交鋒，獲勝的一方可能成為歐國盃歷史最成功的球隊，因為將有機會爭取史上唯一的第4座冠軍。