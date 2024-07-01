盡在不言中？《時代》鮮紅封面搭配「恐慌」 疑似也支持換掉拜登
美國總統大選首場辯論，高齡81歲的拜登（Joe Biden）因為表現不佳，負評如潮，質疑他能否再勝任總統4年的聲浪不斷湧現，連《時代雜誌》（TIME Magazine）都在最新一期的封面上，以鮮紅背景搭配拜登獨自一人向外行走，加上單字標題「恐慌」（Panic），被認為也在暗示民主黨應該要換掉拜登。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
《時代雜誌》直言，民主黨支持者對拜登的辯論表現感到恐慌，擔心接下來還會發生什麼事。在辯論舉行前，拜登看似與川普勢均力敵，但在辯論結束後，幾乎每個收看辯論的美國觀眾，都目睹拜登衰老的情況有多快速，拜登的勝利之路在民主黨人眼裡，突然變成一條死胡同。
內文報導並指出，雖然拜登為了這場辯論，準備了將近一星期，卻在辯論會面對關鍵議題之際，展現出困惑、迷失與反應遲緩的狀態，讓許多支持者非常憂慮。
不過拜登本人堅稱他不打算退出競選，「我知道我不再年輕、走路不像以前那麼輕鬆、說話也不像以前那麼流利、辯論也不那麼出色了，但如果我不是全心全意相信自己能勝任這份工作，我就不會再次參選、因為風險太高了。」
至於川普陣營則對目前民主黨的混亂現狀感到滿意，甚至諷刺的說，無論民主黨人喜歡與否，他們都會支持拜登，因為沒有其他更好的選擇。