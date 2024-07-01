電金傳齊揚、台積電最高衝至977元　台股開高走高、午盤大漲111點

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電子資金成交比重午盤維持在6成以上，不過稍稍降到64.4%，可見非電族群也有表現。權王台積電開盤上漲2元，盤中在買單挹注下、最高一度來到977元，午盤則是上漲6元或972元；鴻海也有買盤進駐，最高來到217元，午盤則是上漲2元或0.93%，來到216元；聯發科午盤上漲30元或2.14%，來到1430元。
台積電走高也帶動設備股也有表現，再加上台積電、英特爾、三星都要投入面板級扇出型封裝（FOPLP），推升相關概念股的表現，多檔亮燈漲停，包括均豪、志聖、亞翔、晶彩科、東捷、高僑、辛耘、穎漢、由田，其餘個股也有表現，京鼎上漲近8%，友威科上漲逾7%，信紘科上漲近7%，盟立、易發、中砂上漲逾6%，弘塑、瑞耘上漲逾5%。
金融股也有表現，金融三業（銀行、保險、證券期貨投信）今年前5月稅前盈餘達新台幣4839億元，寫史上同期新高，年增93.5%，上半年獲利看俏，激勵金融股今日的漲勢，富邦金盤中一度上漲1.76%、最高來到80.7元，創下2022年1月中旬以來新高。新光金漲逾1%，盤中最高衝至10.05元，重回票面價之上。其餘個股也有表現，京城銀、國票金上漲逾3%，永豐金、開發金、高雄銀、遠東銀上漲逾1%。
非電族群由生技股領軍，類股指數午盤上漲2.8%，威健生技、泰福-KY、晉弘、科懋、上亞科技、浩泰、訊聯、友華亮燈漲停，和康生上漲逾8%，佰研、保瑞上漲逾6%，訊聯基因、達邦蛋白、昱展新藥、藥華藥上漲逾5%。