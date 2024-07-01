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為核電廠延役解套！教委會下週排案　藍委吐實話：執政黨才是關鍵

▲國民黨立委柯志恩強調，執政黨的意見才是決定核能到底能否延役的關鍵。（圖／記者葉政勳攝 ,資料照）
▲國民黨立委柯志恩強調，執政黨的意見才是決定核能到底能否延役的關鍵。（圖／記者葉政勳攝 ,資料照）

記者林怡昕／台北報導

面對核三廠一、二號機將在7月及明年5月相繼停機除役，國民黨立委排審相關法案，盼為核電廠延役解套。對此，國民黨立委柯志恩今（1）日強調，修法只是法規上變得更加彈性，「執政黨的意見、執行度才是決定核能到底能否延役最重要的關鍵。」

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核三廠即將除役，擔心電力出現缺口，國民黨立委賴士葆、王鴻薇4月提案的「核子反應器設施延役條例草案」，共有5案已一讀交付立院教育文化委員會審查，只是草案何時排審卻無下文，據了解，國民黨主席朱立倫已下令柯志恩排審「核電延役草案」，再三強調支持核電就是國民黨立場。

對此，柯志恩今天在黨團記者會後受訪時強調，有關於核能延役法條，目前為止有「6+1位」， 因為賴士葆版本要跟經濟委員會來聯席，考慮到時間需求，把6位委員的版本很負責任的把它排案。

「起碼提供一個平台空間，可以大家處理來討論」柯志恩說，面對現在能源問題，民進黨態度如何？讓國民黨反映企業界需求，能夠讓能源問題被看到、充分討論。

柯志恩強調，這個修法說實在的，只是法規上變得更加彈性，真正的執行單位，還是來自於現在的執政黨，執政黨的意見、執行度才是決定核能到底能否延役最重要的關鍵，我們讓法案能夠討論，做更大彈性的處理 。

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