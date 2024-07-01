統一獅重磅補強！「蔚山Irene」趙娟週入團 大巨蛋首度亮相應援
統一獅UniGirls新生力韓籍趙娟週入團！中華職棒35年下半季賽事將於7月5日正式開打，統一7-ELEVEn獅首週主場賽事前進臺北大巨蛋出賽，迎戰中信兄弟3連戰，也是獅隊本季首度前往臺北大巨蛋擔任主場，擁有超多粉絲的趙娟週也將在大巨蛋首度亮相。
記者路皓惟/綜合報導
今年統一獅UniGirls成員補強四位女孩入團，其中侯芳、包子、千紘Chihiro、希美Nozomi，而千紘、希美遠從日本來台入團，成為獅隊UniGirls一員也成為看台新寵兒，下半季賽事統一獅UniGirls再添韓籍趙娟週入團，成為中職首支職業球隊同時擁有韓、日、台啦啦隊成員。
趙娟週擁有清純可愛的外表，因與女團Red Velvet 成員 Irene長的相似而擁有蔚山Irene的別名。趙娟週曾擔任韓國職棒韓華鷹、樂天巨人擔任啦啦隊女孩，除了棒球領域外，也參與韓國職籃、職排、職足看台應援。
今年上半球季於桃園璞園領航猿擔任啦啦隊一員，今年7月起，趙娟週將正式入團統一獅UniGirls，首度亮相應援表演，將在7月5日至7日統一獅臺北大巨蛋主場賽事應援。
趙娟週入團挑選背號「77」，象徵2倍的幸運，而韓文的77(發音七七)帶有乾淨，幹練的意思，象徵娟週白白如雪保的肌膚與幹練的個性，聊起入團心得，趙娟週表示：「日前之前加入領航猿的時候與現在加入統一獅，都是在球隊已經拿下冠軍已經有季後賽資格的狀態下，覺得自己很幸運可以加入強隊，也希望這樣的幸運可以一直延續下去，希望自己可以成為球隊的小幸運。」