台積電、航運股尾盤遇壓　台股尾盤一度翻黑、終場漲26點

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電子資金成交比重維持在6成以上，不過稍稍降到64.9%，可見非電族群也有表現。權王台積電開盤上漲2元，盤中在買單挹注下、最高一度來到977元，雖然尾盤遇到賣壓一度翻黑，不過最後一盤爆出2629張買單，拉抬股價終場上漲2元或0.21%，收在968元，貢獻大盤指數有15點；鴻海也有買盤進駐，最高來到217元，終場上漲2元或0.93%，收在216元，貢獻大盤指數有7點；聯發科終場上漲15元或1.07%，來到1415元，貢獻大盤指數有7點。
台積電走高也帶動設備股也有表現，再加上台積電、英特爾、三星都要投入面板級扇出型封裝（FOPLP），推升相關概念股的表現，多檔亮燈漲停，包括志聖、均豪、亞翔、晶彩科、東捷、辛耘、穎漢、由田，其餘個股也有表現，京鼎上漲逾9%逼近漲停，友威科、高僑上漲逾7%，信紘科、瑞耘、中砂上漲逾5%。
金融股也有表現，金融三業（銀行、保險、證券期貨投信）今年前5月稅前盈餘達新台幣4839億元，寫史上同期新高，年增93.5%，上半年獲利看俏，激勵金融股今日的漲勢，富邦金盤中一度上漲1.76%、最高來到80.7元，終場上漲1.1元或1.39%，收在80.4元，創下2022年1月中旬以來新高。新光金漲逾1%，盤中最高衝至10.05元，重回票面價之上，不過終場上漲0.12元或1.12%，收在9.96元，回到10元以下。其餘個股也有表現，京城銀上漲逾4%，國票金、高雄銀、開發金上漲逾2%，國泰金、遠東銀、旺旺保、永豐金上漲逾1%。
非電族群由營建股領軍，類股指數上漲2.7%，位居漲幅排行冠軍。永信建亮燈漲停來到235.5元，皇昌、皇翔上漲逾7%，冠德、隆大上漲逾6%，達麗、新建、新美齊、聯上發、愛山林上漲逾5%。