批張善政趕走台積電遭打臉 王義川任桃園航空城董座黑歷史反被挖
民進黨政策會執行長王義川日前在桃園市登台宣講時，批評桃園市長張善政「趕走台積電」、「對不起桃園人」；張善政上月30日則回應澄清，當初民進黨政府「飯還沒煮熟就掀鍋了，當然煮不熟嘛！」臉書粉專「政客爽」也掀出王義川2019年獲延攬擔任桃園航空城董事長的黑歷史。
政治中心／綜合報導
針對民進黨政策會執行長王義川重提台積電放棄龍潭廠一事，並批評張善政「趕走台積電」、「對不起桃園人」，張善政聽聞先是哈哈大笑好幾聲，並回應：「我想台積電怎麼離開的，當時選舉的時候，從我們的院長到縣市長都來這邊，飯還沒煮熟就掀鍋了，當然煮不熟嘛！對不對？」張善政強調，整件事情的來龍去脈大家都很清楚，「我想現在不用再講這個事」。
對此，臉書粉專「政客爽」發文表示，「笑死，講張善政把台積電趕走，當初是誰什麼都沒準備好就喊著台積電要來的？事實上桃園土地徵收都沒談好，鄭文燦跟中國鵬就急著說台積電要來桃園了，反徵收自救會帶頭人還被踢爆是民進黨議員的某一個老婆。」
「政客爽」也翻出王義川黑歷史，王義川2019年獲延攬擔任桃園航空城董事長，但隔年就被議員轟虧損上億元，「要說跟桃園作對，我覺得應該是王義川啦，他當桃園航空城董事長連年虧損，當台中交通局長爛到被台中人笑，這種政治乩童也只有民進黨會當寶。」