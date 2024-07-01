要遊日韓快衝！台灣虎航今起加開3航線　首航乘客加贈精美紀念品

台灣虎航表示，為了慶祝「台中-名古屋」作為3條航線當中的首條航線，今日搭機出發前往日本名古屋的首航旅客，皆可獲得限定首航明信片、紀念貼紙，還可在台中國際機場候機室，合影網紅虎將、虎妞，至於搭乘明天「台中-東京成田」、後天「台中-釜山」的首航旅客，同樣可以獲得限定明信片作為紀念禮物。
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許致遠表示，「台中國際機場和日本中部機場，各自作為中台灣和日本中部地區的重要對外門戶，更讓『台中-名古屋』這條航線的開航別具意義。除了名古屋航線在台灣北中高的機場都有飛航，明日『台中-東京成田』開航，東京成田航線也是北中高都可出發，相信不管是對國人或是日籍旅客，都可以享有更彈性多元的旅程規劃選擇。」
📌台灣虎航「台中-名古屋」、「台中-東京成田」、「台中-釜山」航線時程
「台中-名古屋」航線開航初期，每週營運兩班，去程航班編號IT778，每週一、五的上午11:55自台中機場起飛；回程航班編號IT779，每週週一、五的下午16:45自中部機場起飛。
「台中-東京成田」航線開航初期，每週營運三班，去程航班編號IT790，每週二、四、日的上午8:20自台中機場起飛；回程航班編號IT791，每週週二、四、日的下午13:40自東京成田機場起飛。
「台中-釜山」航線開航初期，每週營運兩班，去程航班編號IT8636，每週三、六的上午11:55自台中機場起飛；回程航班編號IT8637，每週週三、六的下午16:10自金海機場起飛。