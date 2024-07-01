今日來講股／7月天！美企做多帶動美股台股揚升　「新AI」成焦點

投信、自營商力抗賣壓　台股尾盤一度翻黑、驚險收漲26點

▲台北股市今（1）日延續上週五的多頭氣燄，終場上漲26.32點或0.11%，收在23058.37點，三大法人合計賣超35.36億元。（圖／NOWnews資料照）
▲台北股市今（1）日延續上週五的多頭氣燄，終場上漲26.32點或0.11%，收在23058.37點，三大法人合計賣超35.36億元。（圖／NOWnews資料照）

記者陳郁柔／台北報導

台北股市今（1）日延續上週五的多頭氣燄，終場上漲26.32點或0.11%，收在23058.37點，日K連5紅，成交量為4283.51億元；三大法人合計賣超35.36億元。

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觀察三大法人今日籌碼動向，外資結束連5賣「由賣轉買」買超88.99億元；投信結束連4買「由買轉賣」，今日賣超5.24億元；自營商（自行買賣）「由賣轉買」買超18.34億元，合計三大法人買超102.09億元。

台北股市開盤上漲10.45點、來到23042.7點，隨後在台積電、鴻海領漲，再加上非電、金融族群也有表現，激勵大盤一度上漲155.63點、來到23187.88點，不過尾盤台積電以及航運股走弱，導致指數一度翻黑，不過所幸終場多方有守住，終場上漲26.32點或0.11%，收在23058.37點，日K連5紅，成交量為4283.51億元。中小型股走勢強於大盤，櫃買指數終場上漲2.22點或0.81%，收在275.557點，成交量為1296.63億元。

電子資金成交比重維持在6成以上，不過稍稍降到64.9%，可見非電族群也有表現。權王台積電開盤上漲2元，盤中在買單挹注下、最高一度來到977元，雖然尾盤遇到賣壓一度翻黑，不過最後一盤爆出2629張買單，拉抬股價終場上漲2元或0.21%，收在968元，貢獻大盤指數有15點；鴻海也有買盤進駐，最高來到217元，終場上漲2元或0.93%，收在216元，貢獻大盤指數有7點；聯發科終場上漲15元或1.07%，來到1415元，貢獻大盤指數有7點。

今日個股成交量排行榜前五名為：昆盈、聯電、新光金、長榮航、群創；個股成交值排行榜前五名為：台積電、鴻海、奇鋐、所羅門、聯電。

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