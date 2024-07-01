投信、自營商力抗賣壓　台股尾盤一度翻黑、驚險收漲26點

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台北股市開盤上漲10.45點、來到23042.7點，隨後在台積電、鴻海領漲，再加上非電、金融族群也有表現，激勵大盤一度上漲155.63點、來到23187.88點，不過尾盤台積電以及航運股走弱，導致指數一度翻黑，不過所幸終場多方有守住，終場上漲26.32點或0.11%，收在23058.37點，日K連5紅，成交量為4283.51億元。中小型股走勢強於大盤，櫃買指數終場上漲2.22點或0.81%，收在275.557點，成交量為1296.63億元。
電子資金成交比重維持在6成以上，不過稍稍降到64.9%，可見非電族群也有表現。權王台積電開盤上漲2元，盤中在買單挹注下、最高一度來到977元，雖然尾盤遇到賣壓一度翻黑，不過最後一盤爆出2629張買單，拉抬股價終場上漲2元或0.21%，收在968元，貢獻大盤指數有15點；鴻海也有買盤進駐，最高來到217元，終場上漲2元或0.93%，收在216元，貢獻大盤指數有7點；聯發科終場上漲15元或1.07%，來到1415元，貢獻大盤指數有7點。
今日個股成交量排行榜前五名為：昆盈、聯電、新光金、長榮航、群創；個股成交值排行榜前五名為：台積電、鴻海、奇鋐、所羅門、聯電。