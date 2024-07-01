樂桃航空促銷機票！飛日本「1890元起」單程未稅 東京、大阪都有
樂桃航空今（1）日開搶「說走就走！樂享限時SALE」促銷機票，飛日本最便宜「1890元」起單程未稅，台北（桃園）出發往大阪（關西）、東京（成田、羽田）、名古屋（中部）和沖繩（那覇），高雄出發往大阪（關西）6大航線都買得到，而且不加收燃油附加費。阿聯酋航空也推出夏季限時優惠，飛杜拜可享五星級飯店免費住宿。
記者蕭涵云/綜合報導
樂桃航空即刻開搶台灣飛日本6大航線便宜機票，最新「說走就走！樂享限時SALE」促銷活動已開跑，販售期間為2024口7月1日12:00至7月4日23:59(TST)；適用日期為2024年7月16日至10月26日。台北（桃園）出發往大阪（關西）、東京（成田、羽田）、名古屋（中部）和沖繩（那覇），高雄出發往大阪（關西），Simple Peach、Value Peach票價「新台幣1890元」起單程未稅，而且不加收燃油附加費。
提醒大家，Value Peach票價是有包含指定座位、託運行李、更改航班和取消等基本選項的票價類型；適用日期依航線而有所不同；促銷票價依機位情況而定，當促銷票價售完和/或活動結束時，機位將適用於一般票價。
另外，阿聯酋航空也推出夏季限時優惠，即日起至2024年7月21日，凡購買旅遊期間為2024年7月4日至2024年9月15日之間的杜拜來回機票，或於杜拜轉機停留超過24小時的頭等艙及商務艙旅客，即可免費入住兩晚五星級「杜拜JW萬豪侯爵飯店（JW Marriott Marquis Hotel Dubai） 」；購買豪華經濟艙與經濟艙旅客則可免費入住一晚。
杜拜JW萬豪侯爵飯店是「全球最高的五星級飯店」，距離哈里發塔（The Burj Khalifa）、杜拜購物中心（Dubai Mall）、杜拜噴泉（The Dubai Fountain）和杜拜歌劇院（Dubai Opera）等必訪景點，只要不到10分鐘車程。而且旅客在2024年9月30日前，出示紙本或電子登機證及有效證件，使用 My Emirates Pass 可享獨家折扣和回饋，及杜拜景點門票優惠價格。