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拜登家人挺繼續參選！美媒揭「幕僚變箭靶」　工作可能不保？

▲美國現任總統拜登27日即將和前任總統川普在亞特蘭大舉行首場大選電視辯論，拜登表現慘烈，引發民主黨內部焦慮。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國現任總統拜登27日即將和前任總統川普在亞特蘭大舉行首場大選電視辯論，拜登表現慘烈，引發民主黨內部焦慮。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心顏得智／綜合報導

上周四舉行的的首場美國總統大選電視辯論會，美國總統拜登在過程中表現極不理想，甚至被民主黨人士認定「完蛋了」，經過週日在大衛營（David Camp）與家人沉潛並商討未來方向後，美媒率先揭露，拜登家人支持他持續競選，並對幕僚頗有微詞，認為應解雇拜登的高級顧問團隊。

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根據CNN與紐約時報報導，拜登周末在大衛營與第一夫人吉爾(Jill Biden)、兒子杭特(Hunter Biden)，還有其餘孫輩和家庭成員們一同聚會，會中，家庭成員表達對於拜登持續競選連任的明確支持。

CNN與紐時皆獲得一名親近拜登的顧問透露，拜登的家人顯然對於幕僚團隊對於辯論前為拜登的準備感到失望，討論了是否應該解雇川普的高級顧問團隊，並對競選相關人員職務進行調整。

紐時提到，杭特是要求拜登「挺住」繼續選下去最為強烈的聲音，他希望美國民眾看到的是鬥志旺盛且掌握事實的父親，而不是週四晚上那一位跌跌撞撞且年邁衰老的總統。

與此同時，拜登的大金主之一，佛羅里達州律師摩根(John Morgan)則公開在社群平台X上點名拜登的高級顧問團隊成員，包含鄧恩(Anita Dunn)和她的丈夫，以及拜登的私人律師、在辯論準備中擔任川普角色的鮑爾(Bob Bauer)，還有負責操刀辯論準備的克萊恩(Ron Klain)。

摩根認為，拜登長期被這些人愚弄且被蒙蔽，認為川普的高級幕僚成員必須馬上滾蛋，然而，民主黨陣營並未對此多有評論。

報導提到，拜登的家庭成員不斷找尋遭遇挫敗的原因，就連CNN辯論場的化妝人員讓拜登看起來太蒼白也成為檢討原因。

不過，紐時同時也引述多名名消息人士指出，拜登的夫人吉爾並沒有批評高級幕僚成員，一些民主黨人士也認為，將總統自己的失敗歸咎於工作人員是不公平的，駁斥了尋找代罪羔羊的說法。

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