拜登家人挺繼續參選！美媒揭「幕僚變箭靶」　工作可能不保？

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CNN與紐時皆獲得一名親近拜登的顧問透露，拜登的家人顯然對於幕僚團隊對於辯論前為拜登的準備感到失望，討論了是否應該解雇川普的高級顧問團隊，並對競選相關人員職務進行調整。
紐時提到，杭特是要求拜登「挺住」繼續選下去最為強烈的聲音，他希望美國民眾看到的是鬥志旺盛且掌握事實的父親，而不是週四晚上那一位跌跌撞撞且年邁衰老的總統。
與此同時，拜登的大金主之一，佛羅里達州律師摩根(John Morgan)則公開在社群平台X上點名拜登的高級顧問團隊成員，包含鄧恩(Anita Dunn)和她的丈夫，以及拜登的私人律師、在辯論準備中擔任川普角色的鮑爾(Bob Bauer)，還有負責操刀辯論準備的克萊恩(Ron Klain)。
摩根認為，拜登長期被這些人愚弄且被蒙蔽，認為川普的高級幕僚成員必須馬上滾蛋，然而，民主黨陣營並未對此多有評論。
報導提到，拜登的家庭成員不斷找尋遭遇挫敗的原因，就連CNN辯論場的化妝人員讓拜登看起來太蒼白也成為檢討原因。
不過，紐時同時也引述多名名消息人士指出，拜登的夫人吉爾並沒有批評高級幕僚成員，一些民主黨人士也認為，將總統自己的失敗歸咎於工作人員是不公平的，駁斥了尋找代罪羔羊的說法。
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