「農粉幣」太夯！上路首日爆流量釀系統當機 農業部緊急加大頻寬
振興花蓮觀光農業發展的「農粉幣」今（1）起上路，但疑似因流量過大，導致系統當機，引來到花蓮遊玩旅客不滿，對此，農業部表示，首日流量超乎預期，經緊急加大系統頻寬作業，已初步排除狀況，遊客可正常領幣、商家可正常收幣，未來也將視使用情況，不排除再加大頻寬。
記者林莞茜／綜合報導
花蓮受0403強震影響，衝擊觀光與農業發展，農業部為振興經濟，今（1）日至10/31間，發放每張面額250元的「農粉幣」，共70萬張，民眾到花蓮遊玩時，到商家實體消費可做折扣，或指定電商平台消費滿額滿千也能領取到農粉幣，但仍要到花蓮店家進行實體消費才能核銷。
農業部今天起至10月31日發放70萬張「農粉幣」，每張面額250元，有兩類人可領取：第一類是實際到花蓮旅遊的民眾，可以立即領幣使用，第二類是在指定電商平台消費滿千送1張，但使用「農粉幣」必須到花蓮店家進行實體消費才能核銷，目前配合業者已超過1500家。
農業部表示，不論是花蓮當地以手機登錄領取，或電商平台購物獲得農粉幣，都須在花蓮實地使用，才能達到促進花蓮旅遊目的。此外，農粉幣只能一次抵用不找零，並限定花蓮縣有配合店家才可以核銷。
農業部提醒，民眾開啟手機定位領取第一類農粉幣後，若超過7日期限未使用，系統將自動回收，民眾可以在下次回訪花蓮時再次登入進行領取。電商平台送的農粉幣若逾期未使用，系統會直接回收，供發放系統運用。