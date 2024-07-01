星巴克最划算買法！周二foodpanda特大杯冰那堤63元 比門市便宜
迎接7月1日上班日，星巴克推出好友分享日「買一送一」，今（1）日11:00-20:00至全台星巴克門市，購買兩杯特大杯口味皆一致的冰飲，其中一杯由星巴克招待。今天來不及點星巴克，明天叫外送更省，《NOWnews》抓出超優惠買法，foodpanda整個7月的「每週二」下訂星巴克指定專區，滿額輸入優惠碼【週二星享日】現折 70 元，同時，7月 2日再限定，下訂星巴克大杯冷萃咖啡、特大杯特選冰那堤享兩杯5折，與官方確認過優惠可以疊加，折扣後單杯平均只要63元，但還是會需要收平台費9~59元不等，且有限於星巴克指定門市，部分分店不適用。
記者周淑萍/綜合報導
咖啡是上班族的必需品，星巴克今（1）日推出好友分享日「買一送一」，11:00-20:00至全台星巴克門市，購買兩杯特大杯口味皆一致的冰飲，其中一杯由星巴克招待，每人每次最多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
今天沒有喝到，明（2）天在辦公室可以點foodpanda 外送會更便宜！《NOWnews》抓出超優惠買法，foodpanda整個7月的「每週二」下訂星巴克指定專區，滿額輸入優惠碼【週二星享日】現折 70 元，同時，7月 2日再限定，下訂星巴克大杯冷萃咖啡、特大杯特選冰那堤享兩杯5折。
實際用「特大杯特選冰那堤」來試算，原本單杯價格為160元，兩杯320元，兩杯5折就是買1送1，【週二星享日】現折 70 元需要滿279元才能現折，所以需要買2組4杯共320元，再扣掉70元，等於用250元就可以買到4杯，一杯平均62.5元，比去門市排買1送1還要便宜。但要提醒，還是會需要收平台費9~59元不等，且有限於星巴克指定門市，部分分店不適用。
此外，上架星巴克外送限定品項「焦糖奶香星享那堤」，7 月 3 日至 7 月 9 日享嚐鮮價 139 元，下週二於指定專區疊加優惠碼可現折 70 元，不用100元就能喝到。同時即日起～7月9日，下訂星巴克經典紅茶葛粉燕麥那堤、夏日冰柚冷萃咖啡、馥列白享第二杯 5 折，7月 10 日至 7 月 23 日，優惠品項更換為柚子葡萄風味椰奶/草莓巴西莓椰奶風味星沁爽、冰焦糖奶香星享那堤、特選馥郁那堤享第二杯5折。