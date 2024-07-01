快訊／PLG富邦勇士吳永仁接執行教練！許晉哲未來可能轉行政職務

好尷尬！Paul George確定轉戰76人　過去效力3隊都放話：不會離開

▲洛杉磯快艇球星Paul George（右）在今（1）日確定加盟費城76人，下季將聯手Joel Embiid（左）爭冠。（圖／美聯社／達志影像）
▲洛杉磯快艇球星Paul George（右）在今（1）日確定加盟費城76人，下季將聯手Joel Embiid（左）爭冠。（圖／美聯社／達志影像）

記者林之越/綜合報導

Paul George確定轉戰76人！《ESPN》知名記者「沃神」的消息指出，費城76人以4年總價值2.12億美元（約合新台幣65.3億元）的合約，簽下洛杉磯快艇球星Paul George，將聯手明星中鋒Joel Embiid衝擊總冠軍。尷尬的是，美國網路媒體《Basketball Forever》指出，Paul George過去在效力印第安納溜馬、奧克拉荷馬雷霆以及快艇時，都曾經放話自己永遠不會離開，但如今已輾轉來到第4支球隊。

我是廣告 請繼續往下閱讀
69.4億大約轉戰76人　衝擊明年總冠軍

早在自由市場開啟日前，就有風聲指出，Paul George將拒絕執行高達4,870萬美元（約合新台幣15.8億元）的球員選項，因為上賽季兩方已3度討論延長合約，但最終都沒有達成共識。

如同外界預期，美國媒體《ESPN》今（1）日報導指出，Paul George即將加盟費城76人，雙方簽下4年總價2.12億美元（約合新台幣65.3億元）的合約。期望在當家中鋒Joel Embiid、後場新星Tyrese Maxey的基石下，延攬全明星等級的前鋒Paul George，在明年季後賽衝擊總冠軍。

3度喊話不離開　遭網友暗諷

不過，有美國媒體整理出Paul George過去對外的放話，在溜馬發出交易請求前，Paul George曾說：「我的目標是為溜馬拿下一個冠軍，我沒想過離開這裡。」在準備和雷霆續約時，他則說：「我要留下，我們會把冠軍帶到這裡。

效力快艇時，則是有媒體詢問他想在哪裡退休，而Paul George表示：「我的心就在這裡，我想以快艇人的身份退休。」雖然在確定轉戰76人後，讓這番言論顯得有些尷尬，更有不少網友留言暗諷，不過也有網友護航，認為這些交易，並非全都是Paul George個人意願使然


Paul George加盟76人！簽4年69.4億大約　下一季將聯手Embiid爭冠

獨行俠爭冠戰力出走！快艇9.7億簽下灌籃王　彌補Paul George空缺

快艇虧慘？當年用「5首輪+SGA」換Paul George　5年卻僅1次到西決

NBA／快艇退出爭奪戰！76人爭取Paul George最有利　最高要付71億

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
美國大選