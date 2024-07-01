好尷尬！Paul George確定轉戰76人　過去效力3隊都放話：不會離開

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早在自由市場開啟日前，就有風聲指出，Paul George將拒絕執行高達4,870萬美元（約合新台幣15.8億元）的球員選項，因為上賽季兩方已3度討論延長合約，但最終都沒有達成共識。
如同外界預期，美國媒體《ESPN》今（1）日報導指出，Paul George即將加盟費城76人，雙方簽下4年總價2.12億美元（約合新台幣65.3億元）的合約。期望在當家中鋒Joel Embiid、後場新星Tyrese Maxey的基石下，延攬全明星等級的前鋒Paul George，在明年季後賽衝擊總冠軍。
3度喊話不離開 遭網友暗諷
不過，有美國媒體整理出Paul George過去對外的放話，在溜馬發出交易請求前，Paul George曾說：「我的目標是為溜馬拿下一個冠軍，我沒想過離開這裡。」在準備和雷霆續約時，他則說：「我要留下，我們會把冠軍帶到這裡。」
效力快艇時，則是有媒體詢問他想在哪裡退休，而Paul George表示：「我的心就在這裡，我想以快艇人的身份退休。」雖然在確定轉戰76人後，讓這番言論顯得有些尷尬，更有不少網友留言暗諷，不過也有網友護航，認為這些交易，並非全都是Paul George個人意願使然。