新光金董事會通過了！魏寶生任金控兼人壽董座　力拼新壽RBC達標

我是廣告 請繼續往下閱讀
如今，才接任1年上周五傳出陳淮舟以個人健康因素請辭，並自7月1日生效。由於正值新光人壽增資及新光金及台新金重啟評估合併，也引發許多揣測，新光金則強調，雖然董事長辭任情事，但經營團隊並無變化，故對證券價格或股東權益並無重大影響。
新光金今日也隨即召開臨時董事會，推舉由魏寶生出任新光金董事長，並兼任新光人壽董事長。不過，據了解，新光金董事吳欣儒投下反對票，新光金董事李增昌及賴慧敏棄權。
新光金指出，新任董事長將依循對主管機關的承諾，完成125億現金增資，轉投資子公司新光人壽，強化新光金及子公司資本結構，力拼資本適足率（RBC）達標，並以「驅動轉型、共創新局」的經營主軸，增強子公司獲利，深化跨售綜效，提升數位效能，落實公司治理，接軌國際永續趨勢。
魏寶生在金融業資歷超過30年，具備國際觀及豐富的金融經驗，為台灣金融圈老兵，也是台灣首位以保險專業榮獲國際著名「艾森豪獎學金」的得主。過去曾任財政部保險司司長，也是金管會成立後第一任保險局局長，之後轉任業界，曾擔任證券、銀行、產險、投顧等多家公司董事長，目前也是陽明交大經營管理研究所資訊管理與財務金融學系兼任教授，擁有產官學界豐富的經驗與人脈。
魏寶生自2023年6月加入新光金後，積極改造新光人壽經營效能與提升新光人壽的資本規劃、數位化、商品創新、銷售通路與投資績效，新壽獲利及業務動能也突飛猛進。
對於陳淮舟因個人健康因素請辭，新光金也表達極為不捨，因自去年6月陳淮舟接任新光金董事長以來，帶領新光金控暨子公司全體員工積極轉型，各項業務均顯著成長，使得新光金獲利脫胎換骨，從去年前5個月虧損94億元，到今年前5個月稅後純益突破百億大關，達到102.09億元，每股純益（EPS）0.66元，合併總資產達5.1兆。
展望未來，新光金強調，除將持續追求獲利穩定，發揮經營綜效及開發創新產品外，也將貫徹企業永續經營理念，實現「光無所不在，心與你同在」的企業精神及價值。