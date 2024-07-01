中市府單身聯誼　樂成宮月老牽線配對助脫單

不捨百歲榮民成白骨無法入土　高雄殯葬達人無償協助後事

▲高雄殯葬達人陳紀孝出身果貿眷村，多次無償協助榮民後事，善心善舉令人感佩。（圖／讀者提供）
▲高雄殯葬達人陳紀孝出身果貿眷村，多次無償協助榮民後事，善心善舉令人感佩。（圖／讀者提供）

地方中心／綜合報導

高雄市101歲金姓老榮民，因長時間未露面，同住女兒更不讓人進屋查看，今年4月檢警強勢上門調查，赫然發現金爺爺已成一具白骨，金女精神不穩定被強制送醫。身為眷村二代、經營禮儀公司的陳紀孝獲悉此事，心中充滿主的愛，深恐白骨爺爺後事無人處理，主動連絡榮民服務處無償提供專業服務，讓金爺爺的靈魂能得到安息，一切功德圓滿。為此榮服處今特頒感謝狀表揚善行，主的恩典通過陳紀孝的行動展現。

我是廣告 請繼續往下閱讀
這起駭人聽聞的白骨爺爺事件之所以被發現，主要是101歲的金爺爺具榮民身分，是退輔會列冊的關懷對象。退輔會人員多次訪視老翁家，均被其61歲金姓女兒阻攔，深覺怪異，去年11月金女拒絕防疫人員進屋噴灑登革熱藥劑，被開罰6萬元也不予理會。區公所和警方查訪鄰居，鄰居說已約2年未見到金爺爺。

警方深入追查，金女竟編造父親住安養院、去中國旅遊、死在中國等3大謊言，企圖瞞天過海。警方一一查核，查遍全市安養機構，無老翁資料，近年來也無老翁入出境紀錄，金女更拿不出父親死亡證明。檢警懷疑金爺爺恐早已不在人世，今年4月上門搜索，只見老翁已成一具白骨。

警方偵辦金女藏屍動機的同時，高雄市聯合天命禮儀公司總經理、同時也是高雄市保全商業同業公會及公寓大廈管理維護商業同業公會理事長陳紀孝得知此事，心中感受到來自主的指引，深怕金爺爺後事沒人處理，立馬主動連絡榮服處，無償提供專業服務，盼金爺爺能平順走完人生最後一程，在最後的旅程充滿主的恩典和溫暖。

陳紀孝出身左營果貿社區，為眷村二代，是一位虔誠基督徒，他對眷村有著特別濃厚的愛與情感。尤其父親臨終前一句話，要他一定要多照顧榮民、榮眷，他銘記心中。陳紀孝在心中以主的教導為指引，遇貧困無依的老榮民，無償幫他們辦後事，充當孝子圓滿人生。10多年來，陳紀孝幫助過的弱勢貧困家庭往生者，已達300多人。

高雄市榮民服務處處長林立才表示，陳理事長多年來照顧榮民、榮眷，致力關懷弱勢的善行義舉，實在令人感佩。這次在得知此事後，二話不說協助家屬，讓人覺得溫暖感動，感受到主的愛在他身上的體現。

新北五股命案！7旬翁失聯多日　家屬驚見倒臥觀音山墓園成白骨

北市虎山步道旁工寮驚見白骨！爬山民眾嚇壞急報案　死因身分待查

新化白骨命案！22歲女遭前任毆斃棄屍　台南地院判處2嫌無期徒刑

高雄婦藏屍5月！百歲榮民父成白骨裝垃圾袋　檢警懷疑動機不單純

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生