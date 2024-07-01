不捨百歲榮民成白骨無法入土　高雄殯葬達人無償協助後事

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警方深入追查，金女竟編造父親住安養院、去中國旅遊、死在中國等3大謊言，企圖瞞天過海。警方一一查核，查遍全市安養機構，無老翁資料，近年來也無老翁入出境紀錄，金女更拿不出父親死亡證明。檢警懷疑金爺爺恐早已不在人世，今年4月上門搜索，只見老翁已成一具白骨。
警方偵辦金女藏屍動機的同時，高雄市聯合天命禮儀公司總經理、同時也是高雄市保全商業同業公會及公寓大廈管理維護商業同業公會理事長陳紀孝得知此事，心中感受到來自主的指引，深怕金爺爺後事沒人處理，立馬主動連絡榮服處，無償提供專業服務，盼金爺爺能平順走完人生最後一程，在最後的旅程充滿主的恩典和溫暖。
陳紀孝出身左營果貿社區，為眷村二代，是一位虔誠基督徒，他對眷村有著特別濃厚的愛與情感。尤其父親臨終前一句話，要他一定要多照顧榮民、榮眷，他銘記心中。陳紀孝在心中以主的教導為指引，遇貧困無依的老榮民，無償幫他們辦後事，充當孝子圓滿人生。10多年來，陳紀孝幫助過的弱勢貧困家庭往生者，已達300多人。
高雄市榮民服務處處長林立才表示，陳理事長多年來照顧榮民、榮眷，致力關懷弱勢的善行義舉，實在令人感佩。這次在得知此事後，二話不說協助家屬，讓人覺得溫暖感動，感受到主的愛在他身上的體現。