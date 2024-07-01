日93歲超級阿嬤「血管年齡僅20歲」　每日飲食與作息大公開

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佐藤阿嬤向媒體透露自己的作息，她表示，自己一人住在出租公寓裡，屋內打掃得很乾淨，每天早上6點起床，6點30分開始聽NHK廣播做體操，接著慢慢吃早餐，同時會看NHK播放的晨間劇，早上9點後，若有空會用裁縫機製作娃娃或改衣服、或是出去買菜、閱讀雜誌。
阿嬤究竟都吃了些什麼？她透露，自己吃很多魚和肉，魚通常都用烤的，不太喜歡炸物，肉、納豆等蛋白質也是她常吃的，但她從不喝湯，因為裡面含有很多鹽分；每天吃水果，且喝茶比喝咖啡的次數還來得多，她也透露，自己喜歡偶爾喝點酒和吃冰淇淋，儘管醫師告訴她不行，但冰淇淋實在太好吃。
至於運動方面，佐藤阿嬤也坦言，自己沒有做什麼特別的運動，因為住二樓，所以會上下樓梯，她的內科醫師提醒她，若想活到100歲，就必須每天至少爬6層樓，但因為家裡只有二樓半不到，所以會在家附近來回走動，她偶爾雖想去大街上散步，但因街道上沒有椅子可以暫時讓她休息，所以沒辦法。
佐藤阿嬤每天晚上點左右會泡澡，並在水中踢腿500次，接著睡覺，每晚固定睡7小時。她指出，睡前會做5次深呼吸與吐氣，馬上就能入睡，儘管半夜偶爾會醒來，也能很快再次入睡。
報導引述東京都市大學教授古川柳藏的說法稱，訪問過日本約600名90歲以上的高齡者，得出90歲仍能維持健康的長者，有3個共通點，就是個性樂觀、心懷感謝、與不求回報的心態。這些都可讓人在生活中不易累積壓力，推測這也是佐藤能保持年輕的理由之一。