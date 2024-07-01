臺灣時尚週8月璀璨登場 少兒模特美育培訓為時尚週預熱
臺灣時尚週將於8月初登場，昨天，一場專為少兒模特打造的美育培訓活動，為臺灣時尚週系列活動先行暖身。主辦單位表示，少兒模特美育培訓參與踴躍，孩子們經過此次培訓，不僅大大提升走秀技能，也落實了臺灣兒童美育的普及與深化。
記者金武鳯/台中報導
本次培訓由擁有Show girl教母之稱的Amy，帶領星童萌藝術團的導師團隊負責授課，內容包括模特基礎訓練、形象塑造及舞台表現技巧等多個項目，旨在提供孩子們專業模特指導知識和實踐經驗的積累。培訓期間，導師一一教授孩子們模特走秀的技巧，從步態、姿勢到表情管理，每一個細節都經過反復練習和打磨。孩子們在導師的專業指導下，進行了多場模擬走秀和表演練習，自信心和舞台魅力都有著明顯提升。
除了專業技能教授外，本次培訓也非常注重孩子審美觀和藝術表達能力的培養，強調自信、自然和個性的展現，鼓勵他們用自己的方式表達對時尚和美的感受。家長們對於此次活動有著極高評價和支持。有家長表示，這樣的活動不僅能讓孩子在舞台上展現風采，也能提升孩子在禮儀知識、自我表達和社交等方面的素養。
作為一個集品牌商業與美學普及於一體的國際盛會，臺灣時尚週一直致力於推動時尚產業的發展和創新，而少兒模特美育培訓作則為時尚週系列預熱活動之一，將時尚與美育相結合，為孩子們提供了一個展示自我、感受時尚魅力的平台。
活動相關負責人李卓燊表示：時尚不僅僅是成人的世界，孩子們同樣需要接觸和瞭解。通過此次培訓，不僅發掘許多極具潛力的少兒模特，更落實了臺灣兒童美育的普及和深化。李卓燊強調，臺灣的兒童美育正處於發展的黃金時期，通過這樣的培訓活動，期待在未來的國際舞台上，可以看到更多來自臺灣的小模特，以優雅風姿和從容氣質，展示特有的文化魅力和時尚態度。