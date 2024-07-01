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吳念庭今晚中職首秀！坦言快要坐不住　爸爸吳復連被當主角很吃味

▲台鋼雄鷹公布吳念庭合約，雙方簽下3.5年複數年合約，加上激勵條款總額是3600萬元，今晚對陣富邦悍將迎來中職生涯首秀。（圖／記者朱永強攝）
▲台鋼雄鷹公布吳念庭合約，雙方簽下3.5年複數年合約，加上激勵條款總額是3600萬元，今晚對陣富邦悍將迎來中職生涯首秀。（圖／記者朱永強攝）

記者路皓惟/高雄報導

台鋼雄鷹今（1）日在主場澄清湖棒球場對戰富邦悍將，選秀榜眼吳念庭將上演中職首秀，將締造選秀加盟球員最快在一軍出賽的紀錄。賽前，吳念庭跟著球隊在大太陽底下進行二壘和三壘守備練習，練到滿身大汗，讓他直呼：「高雄太陽真的很熱情。」對於即將展開的中職生涯，吳念庭坦言還是會緊張，有一種坐不住的感覺。

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吳念庭參與守備練習　自評狀況不錯只差實戰

自5月初業餘春季聯賽結束後，有一陣子沒有實戰比賽，吳念庭表示：「昨天才剛來到球隊，今天跟著球隊練習，其實自己每天都有在訓練，銜接還不錯，只是還差比賽的感覺。」

賽前吳念庭跟著球隊暖身，然後參與守備練習，主要練二壘、三壘守備，他說：「我主要是練二壘，但今天三壘也有練一下。」吳念庭提到，去年在日職二軍時，主要擔任二壘和三壘手，一壘手次數最少，今年加盟台鋼預計也會以這兩個守位為主。

吳念庭練習結束後，跑到對面富邦休息區串門子，跟總教練陳金鋒、首席教練丘昌榮寒暄，並跟內野統籌教練稲田直人話家常，一聊就將近半小時，吳念庭表示：「他在火腿一軍擔任三壘指導，我們蠻常聊天，大概就是問我的近況，然後恭喜我回到台灣。」

期待在高雄迎首秀　吳念庭被問父親很吃味

對於在高雄主場迎來首秀，吳念庭直言非常期待，相比過去在日職一軍首秀的心情，他表示：「上場前我都會有點緊張，也有點興奮，是一種坐不住的感覺，但上場之後就專注在場上，習慣那種感覺。」

作為選秀榜眼，也是台鋼雄鷹的重要戰力，吳念庭的表現備受矚目。連爸爸吳復連都對他的表現充滿期待，但吳念庭笑稱：「每次聊到我，很多人都把爸爸當成主角，這讓我有點吃味。」
 

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