陳聖平已跟統一獅達成合約共識！等體檢生效 最快7/5大巨蛋出賽
陳聖平來了！中職統一獅隊今（1）日已經敲定前亞利桑那響尾蛇旅美小將陳聖平合約，預計等待體檢生效後，就可以上場，目前陳聖平在台善化練球，準備好中職球季，而最快本週五（7月5日），獅隊首度在大巨蛋出賽面對中信兄弟，他就可以出賽。獅隊已經拿下上半季冠軍，今年球季已踏進季後賽，而獅隊也要把內野位置交給他，陳聖平不但可以擔任游擊手也可以擔任二壘等位置，甚至三壘也可守備，是獅隊即戰力。統一獅領隊蘇泰安表示：「今天已經和陳聖平談妥合約，等明天體檢的程序完成就正式生效，接下來就交給教練團去規劃陳聖平的出賽。」
記者吳政紘/綜合報導
陳聖平統一獅第一指名 預計可以在大巨蛋出賽
獅隊下半季首戰將在大巨蛋舉行，陳聖平有機會亮相，由於之前選秀會上，統一獅總教練「大餅」林岳平也透露，希望陳聖平可以在下半季第一場就出賽。
林岳平接受訪問時表示，等明天看到陳聖平的狀況之後，教練團才能評估他可以直接在一軍出賽，或是需要先到二軍調整，以及適合那個守位。
而陳聖平將有機會季季去年亞錦賽之後，再度回到大巨蛋亮相，不過這次他是穿上中職統一獅隊球衣，而不是中華隊隊服。
此外，獅隊因為在這次選秀會也挑中即戰力的全越運動日籍好手高塩將樹，蘇泰安透露，將會積極跟他接洽，希望能在這幾天就談定。據了解，高塩將樹十分感謝獅隊以及全越運動，讓他有機會一圓夢想。