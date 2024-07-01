美麗島民調／總統國情報告應接受詢答？逾5成民眾支持

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經交叉分析得見雲嘉南、或60歲以上、或國中以下學歷、或民進黨支持者認為總統去立法院國情報告不應該接受立委提問的多於應該，其餘各群民眾明顯認為總統應該要接受立委提問，尤其是女性、或台北市與桃竹苗及中彰投和基宜花東離島、或20至49歲、或高中以上學歷、或民眾黨支持者與泛藍及中立民眾等群超過5成5認為總統應接受立委提問，而且愈年輕或學歷愈高的民眾愈明顯持此看法。就民眾贊成採取的方式而言，比較明顯的是20至39歲、或大學以上學歷、或民眾黨支持者等群超過3成3贊成由各黨團推派立委提問、總統照順序回答黨團，同時國民黨與民眾黨支持者超過3成1贊成立委對總統提問一對一即問即答。
此民調由《美麗島電子報》委託戴立安進行問卷設計與分析，並委託畢肯市場研究公司執行電訪，調查時間為2024年6月25至27日，調查範圍為全國22縣市，調查對象為設籍在調查範圍、年滿20歲的民眾。調查方法：由訪員進行的電腦輔助電話訪問方式（Computer-Assisted Telephone Interviewing，CATI），採住宅電話與行動電話雙架構抽樣，本案在CATI系統的住宅電話資料庫中以「等比分層隨機抽樣」（proportionate stratified random sampling）抽出電話門號後再進行隨機跳號（random-digit-dial,RDD）處理，替換各筆電話門號末2碼以觸及未登錄的住宅電話。行動電話抽樣架構則依數位發展部最新公布的「行動通信號碼核配現況」編碼字首（即前5碼），先按各行動通訊業者用戶數占比計算各別應抽取的行動電話筆數，再平均分配行動電話筆數予各該業者的所有編碼字首，對其後5碼（即業者識別碼末碼＋用戶號碼4碼）隨機跳號處理再進行撥號訪問。成功完訪1074人，合併樣本在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。