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不二糕餅蛋黃酥「爆」了 變身蛋黃酥雙色爆米花上市

▲不二糕餅攜手星球工坊推出「蛋黃酥雙色爆米花」，神級美味一吃上癮。(圖／不二糕餅提供）
▲不二糕餅攜手星球工坊推出「蛋黃酥雙色爆米花」，神級美味一吃上癮。(圖／不二糕餅提供）

記者金武鳯/台中報導

台中排隊名店不二糕餅，不僅蛋黃酥超經典，即日起與星球工坊聯名推出的「蛋黃酥雙色爆米花」，神還原蛋黃酥餅皮酥脆奶香，更將蛋黃酥「爆」了，以濃郁鹹蛋黃、與甜香紅豆沙MIX雙口味創意呈現，消費者可以分開吃、合在一起吃，自己組合最喜愛的蛋黃酥滋味，是不二糕餅另一神級美味！

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不二糕餅攜手星球工坊大玩氣味實驗室創意，把蛋黃酥「爆」了，讓消費者自己組合最愛的「蛋黃酥黃金比例」，入口蛋黃酥經典酥脆餅皮奶香，搭配馥郁鹹蛋黃、以及香甜紅豆沙MIX雙口味，鹹甜比例自己搭。一包雙口味的蛋黃酥雙色爆米花，要分開吃、合在一起吃、甚至搭配其他鹹甜食的創意吃法都可以！

▲不二糕餅與星球工坊聯名推出的蛋黃酥雙色爆米花，有各種包裝，可以滿足消費者需求。（圖／不二糕餅提供）
▲不二糕餅與星球工坊聯名推出的蛋黃酥雙色爆米花，有各種包裝，可以滿足消費者需求。（圖／不二糕餅提供）
搶搭中秋送禮時機，不二糕餅X星球工坊推出的「蛋黃酥雙色爆米花」，更以特色包裝呈現推出3入組、以及8入組送禮禮盒，即日起於不二糕餅、星球工坊同步開賣，為送禮增添創意與話題焦點。

此外，想要嚐鮮的蛋黃酥控，更要鎖定不二糕餅超值組合活動！即日起購買「蛋黃酥雙色爆米花」3入組禮盒，買10盒再送乙盒！購買「蛋黃酥雙色爆米花」8入組禮盒，買5盒則是直接再送「蛋黃酥獨享盒」乙盒！不只禮盒販售，還有單入小包裝可以單買嚐鮮，是不二糕餅2024神級美味，勁「爆」聯名登場，預料將掀話題。

    




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