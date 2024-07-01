名家論壇》單厚之／護樑、反罷，國民黨進退失據

我是廣告 請繼續往下閱讀
面對拆樑和大罷免，國民黨的反應相當混亂，地方喊出要罷免民進黨籍的基隆市議長童子瑋反制，但謝國樑本人卻完全不觸碰這個議題，似乎沒有這個意思。立法院本週排定審查《選罷法》修正草案，討論是否要提高罷免的門檻，但藍委又擔心可能為「拆樑」添加柴火，影響到謝國樑，對於是否應該延期討論《選罷法》，內部意見相當分歧。
面對綠營明年可能提出的大罷免，藍營也有人主張以「互罷」反制，但這和提高罷免門檻是完全不同的戰略。國民黨目前各種不同主張亂喊一通，反應出背後的進退失據，毫無對策。
面對大罷免的策略，無非就是「攻」或是「守」。「互罷」是最激烈的攻，激化藍綠對立的氛圍，以此嚇阻綠營的罷免，但以各區域選民的結構和藍營目前的反應來看，顯然是討不了好處。退一步則是正面迎戰罷免，像謝國樑目前表現出來的一樣，如果罷免連署跨過門檻，就正面對決否決罷免案。
最弱勢的則是拒絕對戰，提高罷免門檻以自保，但不僅難看且氣弱。既然拒絕接受民意的檢驗，國民黨未來在國會的任何作為，都很難理直氣壯的以多數民意自居，在未來的政治攻防必然居於下風。而更糟的就是國民黨目前的狀況，一隻腳跨在攻的那一邊，一隻腳又跨在守的這一邊，不知道要前進還是後退，進退失據、讓藍軍支持者不知道該怎麼辦。
雖然被視為是大罷免的前哨戰，但謝國樑的情況和藍委們並不相同。基隆的結構藍大於綠，謝國樑2022年以52.92%得票率當選，比蔡適應的39.01%多了將近14%，反觀被列入最可能被罷免名單的藍委們，少則僅以不到1%勝出，被綠營點名的徐巧芯贏對手也才7.98%。
若從數字來看，謝國樑的確是相對有資格提「互罷」的，但互罷一方面會拉高自己的仇恨值、增加投票的變數，又是「上駟對下駟」，把民進黨議員拉到和自己平起平坐的位置，贏了也不光彩。如果最終藍營支持者否決了謝國樑的罷免，隔幾個月之後童子瑋的罷免也沒跨過門檻，這究竟算是誰輸誰贏？
謝國樑如今以平常心面對罷免，維持市長的高度，其實是正確的決定。原本NET事件後，藍營不少人認為謝國樑恐怕很難連任，但罷免案卻成了謝國樑的信任投票，如果謝國樑過了罷免這一關，只要不要再出現什麼重大的問題，連任的機率反而大增。
拆樑和明年的大罷免互為因果，國民黨要想清楚如何因應，如果要正面迎戰就要一致，要當縮頭烏龜也要一起。如果一邊提高罷免門檻保護立委，一邊又讓謝國樑承擔苦果，不只藍軍支持者的士氣會垮，謝國樑很可能也就掛了。
●作者：單厚之／資深媒體人
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com