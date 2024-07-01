宮廟放彈藥惹議 馬文君：傳賴清德激化鐵粉、把國家推向戰爭邊緣
苗栗多間宮廟傳出收到後備指揮部函送公文，要求簽訂「彈藥預屯點支援協定」，引起民眾普遍擔憂，國民黨立委馬文君批評，國防部事後表示只是演練，並無實質放置，但「既然沒有要做，為何要演練」？她表示民間傳言，稱總統賴清德為扭轉自己僅有的40%得票率，不惜把國家推向戰爭邊緣，激化死忠支持者。
記者顏幸如／南投報導
多家宮廟最近接獲苗栗縣後備指揮部的公文，表示希望請廟方協助簽訂「彈藥預屯點支援協定書」，內容指戰爭前需要將彈藥運往宮廟預先存放，以利軍隊彈藥補充使用，引發當地民眾人心惶惶。軍方昨天回應指出，該計畫只是結合民間演練，強調並無實質放置彈藥。退役軍官、中華戰略學會研究員張競喊話國防部長顧立雄「不要胡鬧了」！
立法院國防外交委員會立委馬文君今（1）日在臉書發文，要求民進黨政府應該開誠布公！她表示民眾擔憂即將有戰事要發生，也擔心彈藥存放引發意外。但更嚴重的是，依據國際法《日內瓦公約》第53條，明定宗教信仰場所不可做為軍事用途，否則國際法保護效力將失效。
馬文君說，輿論譁然後，國防部表示只是演練，並無實質放置，但「沒有要做，為何演練？很難說服百姓。」她認為國防部長顧立雄擁有法律專業，應該清楚挑戰日內瓦公約的後果。但民間已有傳言，稱總統賴清德為扭轉自己僅有40%的得票率，不惜把國家推向戰爭邊緣，激化死忠支持者，「我不希望這是真，但情勢，讓人難以樂觀」。